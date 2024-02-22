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預計2030年代登陸火星！NASA招募4志願者「模擬火星生活1年」

▲美國NASA招募4名志願者，在「模擬火星」居住1年，好為2030年代將進行的登陸火星任務做準備。（示意圖／取自unsplash）
▲美國NASA招募4名志願者，在「模擬火星」居住1年，好為2030年代將進行的登陸火星任務做準備。（示意圖／取自unsplash）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）近期正積極招募4名志願者，在位於德州休士頓的詹森太空中心（JSC）的「模擬火星」居住1年，想藉此建立讓太空人在火星上生存與工作的系統，進一步為2030年代的火星登陸任務做準備。

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綜合外媒報導，該計畫屬於NASA人員健康與效能探索模擬（CHAPEA）的一部分，實驗地點不是真的在火星，而是太空中心裡、模擬火星環境的沙丘阿爾發（Mars Dune Alpha），這裡是由3D列印製成，面積為1700平方英尺（約158平方公尺）。

NASA表示，從 2025年春季開始，參與者將經歷在火星生活所需經歷的一些「考驗和磨難」，包括資源限制、設備故障、通訊延遲和其他環境壓力因素。參與者還必須進行太空行走、操作機器人、運動、種植農作物、維護「火星沙丘阿爾法」設施等任務，有關薪酬的細節將在篩選過程中討論。

若想拿到參與計劃的門票，申請人首先必須是美國公民或永久居民，年齡介於30至55歲之間，不抽煙、英語流利，具有科學、技術、工程或數學（即理工科STEM）碩士學位及2年相關領域經驗（學士學位則是4年），或是具備1000小時飛機駕駛經驗。

此外，擁有醫學學位及完成前測研究的申請者，也有機會被列入考量，申請期間為當地時間2月16日至4月2日。

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