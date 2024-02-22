名家論壇》黃創夏／柯建銘應該要感到「寂寞」

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而開議當天，國民黨立委的自帶麥克風搶聲量的不成熟，以及只是行禮如儀的「微抗爭」，也讓人看透原來國民黨不過爾爾，程咬金三板斧，晃一晃就沒戲唱！
更扯的是，雖然沒有明文紀載，但目前的陳建仁內閣，在憲政意涵上就是等同一個「看守內閣」，5月20日賴清德就任總統之後，目前的行政院統統要任滿說再見，國民黨這些立委就已經自曝其短，原來本領不過爾爾，520之後的行政院，那些可能入閣的民進黨政治領袖們，一定是看著在偷笑。
此時此刻，最「寂寞」的應該是柯建銘了，縱橫議場數十年，目前的對手如傅崐萁和黃國昌，真是勝之不武，滿身本領無用武之處！
不過，民進黨和柯建銘還是要保持警戒，因為新的立法院還是正在發生新的變化，而社會關注的焦點，也正在變化當中。
立法院「群龍亂舞」，卻讓人擔憂在立法院這個新「侏儸紀公園」搔首弄姿的都不是「祥龍」，而是諸多殘暴、凶橫、破壞力十足的恐龍群舞！
這個新侏儸紀公園當中，沉潛四年再出的新科立法院長韓國瑜，很明顯地不再放飛自我，他展現出很想穩坐「霸王龍」之不可撼動的新地位，而且雖然還很生澀，韓國瑜卻明顯地表現出他已經有所不同，而且對於立法院這個新侏儸紀公園，展現出強烈的當家作主的地域性和主導性。
到目前為止，韓國瑜沒有張揚胡鬧，已經展現出他絕不會甘於聽國民黨黨中央安排、更不會是一個橡皮圖章的立法院人形立牌。
韓國瑜對於擔任立法院長後的主導權是用心鋪陳的，他自己主動宣布已經找了江啟臣共同搭檔，韓國瑜突來的主動性讓國民黨措手不及，且韓國瑜強勢公開表態要和江啟臣同進退，展現強烈意志，黨中央的朱立倫或是派系代表人物的傅崐萁，最後都收手配合韓國瑜。
據了解，原本國民黨預計推薦給韓國瑜的立法院秘書長也是另有其人，但韓國瑜向前立法院長王金平請益後，自有主見，接受王金平建議找到有「立法院教科書」之稱的周萬來襄助，可以看出韓國瑜身為國民黨在中央政府最高職位人物，對於立法院長這個舞台，非常有主見，也可能是他挑戰2028的最重要平台。
同樣以立法院當成平台的，當然還有柯文哲和民眾黨，雖然藍、綠兩黨刻意把民眾黨的8席當成不存在，2024的立法院一般法案只要相對多數就可以，考試委員等人事案，卻還是必須要立委過半的同意權，藍綠兩黨終究還是要在人事案上，重新找到和民眾黨互動的方式。
而柯文哲的角色經更特殊，他已經失去台北市長的舞台，柯文哲這個黨主席三不五時跑立法院，他將如何找到合宜的角色與分際？
柯文哲將會是立法院的除柯建銘之外的「第二個柯總召」？
還是每次有記者場合就會在後面搶燈光的「柯賜海2.0」？
值得玩味。
這種新的運作模式，賴清德和民進黨卻千萬不可掉以輕心，因為還有1000天以後才要選舉，而從香港反送中以來的「亡國感」已經疲乏、而台美關係這樣的上位結構也逐漸成為常態，人民必將把注意力轉向關注到切身相關的食衣住行等生活瑣事。
例如，三、四月之間是否要漲電價？
憑什麼要將2023之稅收盈餘拿去補貼台電經營種種狀況所造成的虧損？
人民當然會看國民黨和民眾黨的立委群龍亂舞的笑話，但是掌握行政權的民進黨，對於所有的民生狀況卻都必須「概括承受」，千萬不要掉以輕心！
●作者：黃創夏／資深媒體人
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