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主動提加薪升職「成功率35%」　週三提出最適合、專家教這樣談薪

▲人力銀行調查顯示，「主動」開口向老闆要求加薪、升職的成功機率僅3成5；上班族認為提出的最佳時機為Q1、月下旬、週三。（示意圖／翻攝Pexels）
▲人力銀行調查顯示，「主動」開口向老闆要求加薪、升職的成功機率僅3成5；上班族認為提出的最佳時機為Q1、月下旬、週三。（示意圖／翻攝Pexels）

記者李琦瑋／台北報導

新的一年，上班族是否會想提出加薪、升遷？成功機率又有多少？人力銀行公布「龍年薪資滿意度與升遷難關調查」，4成1上班族曾經「主動」開口向老闆要求加薪、升職，但成功機率僅3成5；上班族認為提出的最佳時機為Q1、月下旬、週三。

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yes123求職網調查顯示，回顧整個職涯，「曾經主動」開口向老闆要求加薪、升職的，其實僅有41.1%透露，自己有過這樣的經驗；可惜最後「真正成功」被調薪、獲得升遷的機率並不高，此次調查結果發現，「成功率」也只有34.6%。

相較之下，曾因「工作表現佳」，反而讓公司「主動」幫自己加薪、升職的，比例其實更低，只剩下24.8%。

若是想向老闆或主管開口「要求加薪、升職」，上班族自認一年四季的「最佳時機」，依序是「第一季」（46.2%）、「第四季」（45.2%），以及「第三季」（35%）、「第二季」（26.8%）。

還有想向上司要求調薪、升遷，自認每個月的「最佳時機」，依序為「每個月下旬」（56.7%）、「每個月中旬」（46.9%）、「每個月上旬」（39.1%）。

假如以每週五個上班日來看，自認「最佳時機」則以「星期三37.8%為最高，其次依序是「星期五」（32.8%）、「星期四」（31.9%），以及「星期二」（23%）、「星期一」（22.1%）。

最後針對一天之中，上班族公認的「最佳時機」，以「公司正式上班時間後，到下班時間前」佔45.5%為最高、「公司正式下班時間後」佔38.7%，以及「利用公司正式休息時間的空檔」為37.9%、「公司正式上班時間前」有20.5%。

yes123求職網發言人楊宗斌建議，想和雇主或上司「談薪水」、「求升遷」，不能光靠談心、論交情，必須拿出實際的工作成績！而且光看「KPI達成率」並不夠，要突顯與其他同仁不同的表現，像是某些專案成果，能整合內部團隊（部門），並善用外部資源，最終替公司省下多少成本，或者創造多少營收、獲利，拿出具體貢獻數據，作為要求升職、調薪的依據。

楊宗斌認為，若考慮跳槽到高薪行業，或是變動職務、調部門，首先要下定決心「大破大立」、「砍掉重練」，勇於跳出職場舒適圈，收入與職位才有翻轉的可能性；進一步要「跨領域」工作，成為「職場斜槓族」，如補強產業知識、專業技能，甚至考取證照，投入時間、金錢，重新學習「一技之長」或「第二專長」。

楊宗斌透露其中最大關鍵，就是掌握談薪水和升遷的「5G（諧音ㄐㄧ）」策略，首先「職場有戰績」，並表現出「努力學習新技能的痕跡」，再搭配「公司有好業績」與「選到對的提出時機」，同時「展現經營職場人際關係（人和、人脈）的契機」。

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