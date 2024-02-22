7-11福袋也頂不住了！門市殺紅眼「2件499元」　禮盒3折跳樓拍賣

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而繼全家、全聯福袋禮盒年後開始促銷後，7-11門市也開始殺紅了眼，有網友直擊家裡附近的禮盒已經3折大拍賣，包括喜年來蛋捲、義美小泡芙、Hello Kitty聯名方塊酥等等，通通可以3折帶回家；甚至還有門市在群組內直接廣發消息，表示店內的「洗衣籃福袋」、「收納籃福袋」目前還有36個，原本一個499元，現在任選2個還是499元，並且加送廚房紙巾；有店家更是直接拿出最近最夯的Hello Kitty磁鐵背板大放送，直言購買福袋就送。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「福袋買一送一真的是看過最佛的....」、「禮盒三折也太誇張了吧！是哪間門市」、「看來還是要看各店店家，我家這邊禮盒還是兩件95折」、「福袋買一送一太划算了吧天啊」、「下班來去巡看看家裡附近的7-11了」、「早買早享受，晚買享折扣就是這樣，價格真的超佛」、「7-11福袋買一送一還不買爆」。
而不僅有7-11開始福袋、禮盒促銷，一開始最先打出禮盒69折的全家便利商店，從21日開始又再度往下調整，店家開始推出禮盒5折的活動；全聯則是多款禮盒從4折至7折都有；萊爾富也是開始推出禮盒69折的活動。其中各大通路最受矚目的「紅帽子禮盒」不只全家有賣，7-11在2月21日起推出雅緻粉色款式「買一送一」，單盒190元不到；也有門市限定5折，想要搶買的民眾手腳肯定要快。
不過，《NOWnews》記者也實際到信義區兩家7-11查看，兩家目前都還沒有推出任何禮盒、福袋促銷活動，顯然單店的行銷策略會有些不同；而信義區的全聯門市福袋並沒有特價以及購買就送衛生紙，禮盒區熱門品項「義美蛋捲」、「義美小泡芙」已經被搶購一空，倒是還有看到「喜年來蛋捲」鐵盒系列原價450元，特價289元，大概也有6.4折的優惠，想要撿便宜，多逛幾家門市通路，也許就能找到自己想要的禮盒以及優惠囉！