新科人間國寶出爐！唱曲技藝精湛　南管音樂新增認定保存者陳嬿朱

我是廣告 請繼續往下閱讀
文化部指出，陳嬿朱曾擔任張鴻明助教多年，具有相當教學經驗，擅曲唱，亦可職司琵琶、二弦及三弦，長年於南聲社及高雄地區教授南管音樂，對於南管音樂的實踐及知識具有高度掌握，在南管演唱方式與樂器彈奏皆具藝術性，且保有台灣南管傳統韻味的古樸性。
文化部提到，南管音樂為台灣重要的傳統音樂項目，其固有的傳承制度，使音樂的詮釋展演具有高度藝術性。南管音樂採用坐姿奏唱，且都有固定的座次，以琵琶為領奏，率先捻指起音，隨後簫聲加入，三絃、二絃亦自然溶入幫襯。
南管以本嗓演唱，偏重在較高音域的聲腔表現，非常注重字音與音樂旋律的關係，尤其對發音、咬字、收聲的講究，以及撩拍起落輕重的拿捏，充分保存傳統雅化系統的歌唱風格，而對泉州方言淋漓盡致的美化詮釋，更使得南管兼具民間俗曲歌謠的地域特性。南管音樂的古樸、典雅及高度藝術特性，在當前諸多館閣中，已有逐漸失傳之虞。
文化部長史哲說，保存與傳承台灣重要無形文化資產是文化部的重要使命，本次新增重要傳統表演藝術南管音樂保存者，已請文資局後續依《文化資產保存法》第92條規定，啟動保存紀錄、教育推廣及師徒制傳習計畫，期盼不僅讓台灣的傳統文化持續流傳，更藉以彰顯台灣文化特色與主體性。