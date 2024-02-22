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黃立行消失歌壇15年！徐靜蕾罕見放閃曝近況　甜喊：我的助理

▲黃立行（左）消失歌壇15年，女友徐靜蕾罕見放閃曝他近況：「我的助理」。（圖／徐靜蕾IG）
▲黃立行（左）消失歌壇15年，女友徐靜蕾罕見放閃曝他近況：「我的助理」。（圖／徐靜蕾IG）

記者薛羽彤／綜合報導

49歲歌手黃立行曾是團體L.A. Boyz的一員，單飛後唱紅〈音浪〉、〈打分數〉等歌曲，親哥哥是麻吉大哥黃立成。黃立行2009年後再無音樂作品，2017年拍完電影《綁架者》後，消失螢光幕前。他交往14年的女友徐靜蕾20日罕見放閃，發文寫道「這是我的助理」。

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▲黃立行淡出演藝圈多年。（圖／Machi X提供）
▲黃立行淡出演藝圈多年。（圖／Machi X提供）
黃立行2010年在電影《杜拉拉升職記》與徐靜蕾相識，兩人擦出愛火，低調交往至今14年，更一度被爆出祕婚生女的消息，不過遭到徐靜蕾否認。黃立行淡出螢光幕前7年，日前徐靜蕾在IG上曬出，黃立行扛著高爾夫球具的背影照，寫上「這個人是我的助理」，甜蜜放閃讓大批網友直呼「最佳女友視角」、「老徐沒事多秀恩愛」、「天啊連背影都那麼帥」。有網友希望徐靜蕾大方曬恩愛，她笑回「真秀怕有人會吐！」

▲徐靜蕾曬出黃立行背影照放閃。（圖／徐靜蕾IG）
▲徐靜蕾曬出黃立行背影照放閃。（圖／徐靜蕾IG）
黃立行最新專輯停留在2009年，他曾以《黑的意念》專輯獲得第16屆金曲獎「最佳國語男演唱人獎」。與徐靜蕾談戀愛後作品量減少，2017年演完女友執導的《綁架者》後，再無新作品，淡出螢光幕前。此次徐靜蕾放閃黃立行，有網友也敲碗他再出新歌，「老徐，讓黃立行出歌吧，他都忘記自己是歌手了吧」，不過徐靜蕾沒對此留言回應。

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