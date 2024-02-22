中華職棒／開幕戰在大巨蛋！本季預計辦20多場賽事 最後關卡曝光
中華職棒35年例行賽即將在3月30日正式開打，開幕戰將由去年總冠軍賽組合味全龍對上樂天桃猿。蔡其昌會長於受訪時特別透露，今年的職棒開幕戰味全龍已經確定安排在台北大巨蛋舉辦，另外今年球季也預計有20多場賽事會在大巨蛋舉辦，目前最後一個關卡是聯盟的新建球場安全檢測辦法與球員實戰測試。為此蔡其昌會長昨（21）日特別拜會蔣萬安市長，做最後的討論與意見交換，預計下周與球員工會、專家委員、球團代表等進行場地現勘。
記者黃建霖/綜合報導
另外，針對今年中華職棒明星賽將回到北台灣，目前已將台北大巨蛋、樂天桃園球場等兩球場納入評估，不過目前因大巨蛋檔期問題卡關，蔣萬安市長也允諾協助了解，期盼明星賽在台北市舉辦。最後，蔡其昌會長也表達希望大巨蛋有平日與假日的租金差別，避免大家都擠著假日時段，也提升球團平日使用的誘因。
聯盟強調，今年大巨蛋場次達二十多場，除了球團之間的協調，與遠雄大巨蛋場地租借的題目上也往返討論多次，都是希望第一年在大巨蛋的賽事能夠順利完成。因此，針對新建球場安全檢測計畫的落實更顯重要，聯盟也計畫安排兩場熱身賽在台北大巨蛋進行實戰測試，讓教練、球員們以及賽務同仁提早熟悉台北大巨蛋的場地，同時提供使用上的反饋給遠雄公司參考，希望在今年開幕戰之前做好萬全的準備工作。