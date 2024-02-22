生前辦葬禮！29歲癌末女樂觀面對死亡 星國女葬禮10天後身亡
新加坡一名29歲女子被診斷出癌症末期，雖然知道自己恐怕時日無多，但她仍樂觀地面對死亡，她選擇在生前舉辦喪禮，並邀請30多名親友參與，她也跟親友們一一道別，這名女子在喪禮結束後10天病逝。
國際中心賴正琳／綜合報導
綜合外國媒體報導，29歲的Michelle於2021年時被診斷出患有卵巢癌，並且已經是癌症末期，病情在2022年急劇惡化，她在HCA慈懷護理（HCA Hospice）的幫助下在家休養，最終仍不敵病情，在2023年12月23日她選擇舉辦「生前喪禮」，HCA慈懷護理和Michelle花了數個星期準備，並邀請她最喜歡的樂團、籌備飲料和食物，並和朋友們分享她最喜歡看的書本。
Michelle說：「我特別想把這次活動稱為活的葬禮（living funeral），我想死亡離我們的心很近，不是令人恐懼的事情。謝謝你們讓我今天過得很開心，很感激看到每個笑容。」生前葬禮10天後，Michelle於2024年1月2日離世。
近期HCA慈懷護理將她的故事分享在臉書，感動及溫暖不少人的心，許多網友都認為Michelle是一個勇敢又漂亮的女人，她樂觀面對死亡的態度，也相當正向。