天氣預報／週末探14度！北台灣今起「濕冷6天」 下波冷空氣更強
溫暖、晴朗的好天氣即將結束，今（22）日鋒面通過使得水氣增加，午後東北季風增強也導致降溫，天氣風險公司分析師林孝儒表示，今晚北部、東半部轉為「陰有短暫雨」天氣，白天高溫也僅剩攝氏22至24度，週五（2/23）至週末兩天氣溫再下滑、北台灣濕冷，而下週還有更強的冷空氣，北部市區低溫有機會下探至攝氏13至14度，體感回到冬天。
記者張志浩／綜合報導
林孝儒指出，今日清晨開始鋒面系統將逐漸通過台灣，傍晚左右東北季風接續影響，北部、東半部轉為陰有短暫雨的天氣外，氣溫也將下滑有感，尤其北部與昨（21）日氣溫有較大差異，預期高溫攝氏22至24度，低溫攝氏15至16度；中南部影響較小，為晴或多雲，預期高溫攝氏27至31度，低溫攝氏16至19度。
林孝儒說明，週五至週末持續受東北季風影響，迎風面北部及東部有短暫雨，背風面的中南部為晴時多雲的天氣型態，氣溫方面，北部及東部高溫攝氏17至21度，低溫攝氏14至15度，中南部高溫攝氏25至29度，低溫攝氏14至16度，中南部有「輻射冷卻」影響，清晨低溫也不亞於北部。
林孝儒提醒，下週一、下週二（2/26、2/27）有一波更強的冷空氣接續影響，強度可能達大陸冷氣團等級，北部、東半部持續為陰雨天氣，北部市區低溫有機會達攝氏13至14度甚至更低，冷空氣到下週三（2/28）才有減弱的趨勢。