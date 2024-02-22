國小寫什麼「公文」？網曝就是一直寫題庫　小學就寫到微積分

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公文式數學、英文、國語教材將各學習課題分解到難以再分解的程度，並由淺入深的編排在一起，涵蓋從幼兒運筆教材到國、高中乃至大學程度的內容，讓學童都能在自學的情況下，「超越學年學習，提早學習學校還沒教過的内容，提升學習能力」。
官網的學習方法提到，要張張一百分，寫完的教材立刻批改，若有錯誤，訂正到一百分為止；還有帶回家庭作業（訂定固定的KUMON時間，讓孩子每天按時書寫教材）；公文教室的教師為每個孩子安排適當的教材，讓學生自學，因此老師無須一直在孩子身邊給予指導。
就有網友表示，「自己終於弄懂公文數學在幹嘛，原來是不上課，讓學生一直寫一直寫一直寫一直寫題庫，寫到海枯石爛，寫到山無稜天地合算法都背起來」、「第一次聽說公文數學，這套學數學的方式是一個姓公文的日本人研究出來的，主張用填鴨的方式讓小孩不斷背公式、提早強迫學習，就能學好數學」。
有網友提到，公文式教育強調不斷重複練習，適合機械性的操作鍛鍊，學生按個人進度晉級，不受限於學校既定課綱進度。原意是好的，自主掌控學習進度，超前、放慢都可以，但在台灣就是孩子被逼著（或犧牲玩樂時間）越級打怪，大幅超越學校進度的情況下自然學校成績好，產生優秀的假象。
還有曾經上過公文教室的網友提到，「自己小時候是代表高雄公文數學進入全台公文優等生的人，小學就寫到微積分（殊不知我都會想盡辦法偷看解答，從小就在使用小聰明），同時間也有在寫公文國文跟英文。公文甚至派人來專訪我跟我媽，收進一本我已經忘記名字的公文出版品裡，會在全台的公文教室櫃子上看到我。」
該網友分享，每個學生在教室待的時間，依當天寫題目情況而定，有時候1小時就可以回家，有時候6、7個小時都回不了家，「現在回想，不了解為何要讓高中畢業、手上拿著教材解答，只會叫小朋友一直回去自己想的人教我。」且他後來恨透數學，雖然不確定跟公文有沒有關係，但若有人問他學公文有沒有用，他說，「一點屁用都沒有」，他的學業成跟公文完全無關。