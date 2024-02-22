以馬內利兄妹5:50早起寫「公文」　引網友好奇、竟是另一家補習班

國小寫什麼「公文」？網曝就是一直寫題庫　小學就寫到微積分

▲不少人好奇國小兄妹早起寫的「公文」是什麼？網友分享，就是一直寫題庫的填鴨式教材。（示意圖／取自unsplash）
▲不少人好奇國小兄妹早起寫的「公文」是什麼？網友分享，就是一直寫題庫的填鴨式教材。（示意圖／取自unsplash）

記者李琦瑋／台北報導

以馬內利美語補習班分享一對國小兄妹，在校成績優秀、允文允武，兩人不分平假日，每天從清晨5點50分到7點10分，都要早起寫「公文」，然後一路學習到晚上11點半，引發各界批評，但不少人好奇，國小生是要寫什麼「公文」？其實這是一套從日本傳來、強調自學、超越學年的教材，在台灣各地都有公文教室，安排適當教材。有網友分享，公文式教育就是一直寫一直寫題庫，填鴨式背公式、強迫提早學習，還有網友小學就寫到微積分。

我是廣告 請繼續往下閱讀
《NOWnews今日新聞》查詢公文式教育（KUMON）官網、維基百科後發現，這是一名日本人公文公（姓氏公文KUMON）所創，他編寫出一套，能讓孩子以自學自習不斷前進的數學教材，讓兒子公文毅的學力不斷提高，在小學六年級，已經能夠獨立解答高中數學的微積分問題，隨後他便開始分享這樣的教育方法，並在日本開設16,200間公文教室，拓展到海外，目前至少有50個國家在推廣公文式教學，全球各地的學生人數共達268萬名。

公文式數學、英文、國語教材將各學習課題分解到難以再分解的程度，並由淺入深的編排在一起，涵蓋從幼兒運筆教材到國、高中乃至大學程度的內容，讓學童都能在自學的情況下，「超越學年學習，提早學習學校還沒教過的内容，提升學習能力」。

官網的學習方法提到，要張張一百分，寫完的教材立刻批改，若有錯誤，訂正到一百分為止；還有帶回家庭作業（訂定固定的KUMON時間，讓孩子每天按時書寫教材）；公文教室的教師為每個孩子安排適當的教材，讓學生自學，因此老師無須一直在孩子身邊給予指導。

就有網友表示，「自己終於弄懂公文數學在幹嘛，原來是不上課，讓學生一直寫一直寫一直寫一直寫題庫，寫到海枯石爛，寫到山無稜天地合算法都背起來」、「第一次聽說公文數學，這套學數學的方式是一個姓公文的日本人研究出來的，主張用填鴨的方式讓小孩不斷背公式、提早強迫學習，就能學好數學」。

有網友提到，公文式教育強調不斷重複練習，適合機械性的操作鍛鍊，學生按個人進度晉級，不受限於學校既定課綱進度。原意是好的，自主掌控學習進度，超前、放慢都可以，但在台灣就是孩子被逼著（或犧牲玩樂時間）越級打怪，大幅超越學校進度的情況下自然學校成績好，產生優秀的假象。

還有曾經上過公文教室的網友提到，「自己小時候是代表高雄公文數學進入全台公文優等生的人，小學就寫到微積分（殊不知我都會想盡辦法偷看解答，從小就在使用小聰明），同時間也有在寫公文國文跟英文。公文甚至派人來專訪我跟我媽，收進一本我已經忘記名字的公文出版品裡，會在全台的公文教室櫃子上看到我。」

該網友分享，每個學生在教室待的時間，依當天寫題目情況而定，有時候1小時就可以回家，有時候6、7個小時都回不了家，「現在回想，不了解為何要讓高中畢業、手上拿著教材解答，只會叫小朋友一直回去自己想的人教我。」且他後來恨透數學，雖然不確定跟公文有沒有關係，但若有人問他學公文有沒有用，他說，「一點屁用都沒有」，他的學業成跟公文完全無關。

以馬內利兄妹5:50早起寫「公文」　引網友好奇、竟是另一家補習班

國小兄妹「日睡6小時」網炸鍋　潘文忠：孩子要有充足睡眠和興趣

國小兄妹行程惹議！國教盟籲留「空白時間」探索、不應忽視幸福感

國小兄妹「殺人行程」、交白卷重寫200張　家長團體：長大恐反撲

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞