《排球少年》團隊製作！《北極百貨的秋乃小姐》服務「絕種動物」
日本鬼才漫畫家西村培的短編作品《北極百貨的秋乃小姐》以療癒幽默的方式打造出人類與珍貴動物共存的奇幻烏托邦，作品2023年改編成動畫電影，由新銳動畫師板津匡覽擔任導演，製作《排球少年！！》系列及《攻殼機動隊》的Production I.G擔綱影像化的工程，電影將於3月15日在台上映。
記者陳雅蘭／綜合報導
《北極百貨的秋乃小姐》故事中，進入百貨公司的客人，都是世界上滅絕的動物，他們與人類擁有相同的煩惱「選擇性困難」，不知如何挑選合適的禮物，甚至不自覺變成奧客。這些貼近生活的細膩情節，成功讓觀眾產生共嗚，透過主角秋乃小姐每一次服務「稀客」的過程中，亦了解到該物種滅絕的真實歷史，帶給觀眾深刻且值得細思的迴響。
電影海報上，除了秋乃小姐，還有一系列獨特動物顧客，包括北非獅、猛獁象、加勒比僧海豹等大小動物齊聚在百貨商場，秋乃小姐用新人特有的熱情，解決種種問題、克服重重考驗，要讓所有客人快樂的消費並帶著滿足的笑容回家。
導演板津匡覽表示，他是深受西村培的原著漫畫吸引，才決定將這部作品改編成電影。為了忠實呈現接待人員忙碌奔波、熱心服務的場景，他特別參訪日本高級百貨伊勢丹、高島屋等大型百貨公司，並向服務人員取經，希望藉此將「服務至上」的職人精神呈現給大家。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道