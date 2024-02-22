「老唐牛肉麵」新貌美翻！吳宗憲砸千萬傳承 在地人真實心聲曝光
台南老字號餐廳「老唐牛肉麵」飄香55年，卻於2022年宣布熄燈，引起眾多在地人不捨，綜藝天王吳宗憲就是其中一人。他得知消息後，砸下2700萬買下整棟舊址，並重新裝潢，將店面交由兒子鹿希派管理，原本2023年11月預計開幕跳票，近日被台南民眾發現，外頭的施工防護網都已拆下，僅剩內部裝修尚未完成，「老唐牛肉麵2.0」就要登場，讓台南在地鄉親都感動直呼「能夠讓老味道延續下去都是好事」。
記者賴禹妡／綜合報導
台南「老唐牛肉麵」於1967年創立，傳統老味道是許多在地人童年的回憶美食之一，沒想到飄香55年，即使撐過疫情仍於2022年宣布熄燈，讓不少人感到惋惜。不過，吳宗憲得知消息後，不捨童年老味道消失，因此親自聯絡房仲，當場就把餐廳舊址整棟買下來，準備重新開業，更買下牛肉麵的配方，請自家私廚學習，並交由兒子鹿希派管理。
「老唐牛肉麵2.0」的開幕進度倍受眾人關注，原先預計於2023年11月中旬開幕，但有網友經過卻發現現場仍在施工，鹿希派經紀人也證實開幕日期延後，近日則被發現店面外頭施工防護網都已拆下，老味道即將重回市場。
臉書粉專「台南式Tainan Style」21日發文，曬出「老唐牛肉麵2.0」的現況照片，只見重新裝潢後，過去老舊店面的樣貌煥然一新，外觀變得時尚又乾淨明亮，粉專也表示老唐牛肉麵即將重生，「其實蠻用心的啦，第三張圖牆壁上那個燕子裝飾就是為了紀念老唐，老唐牛肉麵老老闆的名字叫做唐海燕」。
貼文曝光後，引來許多網友留言支持「記得豆干海帶也要傳承到喔」、「能夠讓老味道延續下去都是好事」、「或許經營者不同、也許裝潢變了，但吃的是回憶和味道，只要吃的人開心，都值得流傳下去」。
還有在地人分享內藏洋蔥的故事，「以前爸爸都會帶我去吃老唐牛肉麵，對於旋轉樓梯很有印象，也覺得很好吃。先前知道後繼無人有點難過，後來知道憲哥要接手其實很感謝。爸爸不在了，還能有這個記憶深刻的地方可以去，我真心感謝」。