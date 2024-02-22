啦啦隊「斜槓女神」豆芽嗨曝全新身分！全台僅有41人 律師也輸她
啦啦隊女神豆芽近幾年轉戰幕後，不僅擔任啦啦隊經紀人，還幫助許多女孩扛下生計，舉凡尾牙、春酒等各大商演活動，都能見到她身影，廣受業者喜愛，另外她還開設舞蹈教室「Space X Moon」提供大家練舞場地，身分相當多元。昨（21）日豆芽又多了一個新身分，竟然成功考上全台僅有41人錄取的「籃球運動員經紀人」證照，不少律師也都輸給了她，消息一出讓大家敬佩不已。
記者詹鎰睿／綜合報導
豆芽昨日在IG上分享藏了大半年的喜訊，「我考上籃球運動員經紀人證照了！」原來在朋友們的鼓勵、合作夥伴的支持下，豆芽從去年10月時就下定決心考取證照，「為了更長遠的生涯規劃，我決定挑戰『籃球運動員經紀人』證照。」
雖然要早起上課、準備考試等，讓豆芽有些痛苦，但一回想這段期間結識了許多同行、前輩以及所有愛好籃球的人，讓她充實又開心，「覺得自己有來報名真的太好了。」所幸，豆芽靠著豐富的行銷與經紀經驗，還有朋友們陪伴，如願考上籃球運動員經紀人證照。
「我不是運動經紀公司出身，也沒有律師會計師證照，我是來自職棒啦啦隊的女孩，不是每個啦啦隊都是笨蛋、都是花瓶，很多女孩是很努力且有頭腦的。」豆芽強調，自己花了非常多的時間準備與學習，絕非僥倖和偶然，直呼：「當年當不成全台灣最正啦啦隊，可是現在我可以很驕傲地自我介紹，我是全台灣最正籃球運動經紀人…吧！」
豆芽也向《NOWnews今日新聞》分享，包含她在內，全台灣只有41人考上「籃球運動員經紀人」證照，不少律師，還有前樂天女孩經紀人、現任電豹女經紀人史丹利都被刷掉，僅有她是首位以啦啦隊的身分參與，而在還沒放榜前，她相當焦慮，害怕自己落榜，如今終於如願以償考上證照，希望能透過自身經驗幫助籃球員，為台灣體育界貢獻心力。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道