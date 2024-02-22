2024台灣燈會競賽 北監受刑人李宗瑞花燈團隊今年又得獎！
2024台灣燈會在台南，今年花燈競賽參賽作品競爭激烈，有258件報名參展，「燈王」是由台南第二監獄作品「鰲龍騰躍揚府城、國運昌隆慶400」拿下；在台北監獄服刑的性侵犯李宗瑞也沒閒著，他與4名獄友花費8個月創作的「普羅民遮慶繁榮」花燈作品也拿下特優，是連續第3年參賽得獎。
記者潘千詩／台北報導
據了解，李宗瑞入獄後，發現對美術、藝術有興趣，在教誨師鼓勵下，2021年報名花燈班。李宗瑞曾說過，在與其他收容人合作製作花燈過程中，學到團隊合作的重要性、以及人與人的溝通技巧。
李宗瑞參與的花燈團隊，2022年以「祥虎獻瑞慶元宵」獲得特優、2023年「兔耀福門喜臨春」獲得佳作，今年以「普羅民遮慶繁榮」再度拿下特優。依規定，李宗瑞於花燈競賽獲獎，對累進處遇、假釋申請都有加分的正面作用。
「普羅民遮慶繁榮（龍）」的創作理念，發想於台南府城著名地標-普羅民遮城，也稱作民眾耳熟能詳的「赤崁樓」。適逢普羅民遮建立400年，時過境遷而古城屹立，見證府城百年興衰、滄海桑田，故以華夏傳說「龍生九子」為題，雕龍畫棟、龍爪飛簷復刻赤崁樓之美，禮讚古都台南具有之歷史地位與文化價值，正所謂「普羅民遮慶繁榮（龍），榮（龍）耀齊聚赤崁樓」。