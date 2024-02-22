客戶數躍增110%！外銀搶進財管一級戰區 滙豐私人銀行進駐台中
滙豐（台灣）銀行旗下滙豐環球私人銀行，近幾年業務大幅成長，2023年跟2021年相比，總客戶關係數躍增110％，資產管理規模成長1倍。有鑑於大台中地區快速成長的財富管理市場，繼今年1月初滙豐銀行在台中分行盛大啟用全台第3座頂級財富管理中心後，環球私人銀行的專業團隊也在2月正式進駐台中，客戶關係經理團隊也將大幅擴增40%，除展現滙豐銀行深耕台灣市場的決心，更看好台中財富管理發的無窮潛力。
記者顏真真／台北報導
根據經濟部2023年第3季最新統計數據顯示，台中市與全台其他縣市相比以多項經濟指標奪冠，其中商業登記的家數和資本額皆為全台第一；尤其近年台商掀起返鄉回流熱潮，中南部的中小企業「隱形富豪」在投資、理財、企業接班與資產傳承方面的需求皆持續攀升。
滙豐（台灣）銀行環球私人銀行負責人陳怡婷表示，今年1月初滙豐銀行在台中分行盛大啟用全台第3座頂級財富管理中心後，環球私人銀行的專業團隊也於2月正式進駐台中，不僅能有更多與客戶面對面溝通的機會，客戶亦能親臨財富管理中心，享受專屬尊榮且量身訂做的理財服務，讓資深專業團隊協助客戶規劃投資與資產傳承。
為了打造全新團隊，滙豐環球私人銀行特別延攬業界擁有雄厚資歷的業務主管與資深私人銀行客戶關係經理，團隊成員皆在大台中地區耕耘多年，深知當地高資產客戶的理財需求，能為台中及中南部的客戶提供更細緻多元的私人銀行服務。
滙豐環球私人銀行表示，中南部客群多數為傳統中小企業主，經營事業種類豐富，需要擁有全球服務據點的國際銀行來提供全球服務。由於許多高資產客戶也是台灣知名上市公司的股東，滙豐環球私人銀行除了持續提供豐富齊全的金融投資產品外，也於今年推出台股質借平台，致力提供客戶更多元且客製化的資產活化服務。