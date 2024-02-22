學霸女星蔡佩軒16秒運動片瘋傳！狂吸1000萬點閱 她全認了
「學霸歌手」蔡佩軒回加拿大與家人團圓，遊子在外奮鬥打拚，回家過年是每年最溫馨的時刻，蔡佩軒分享全家團圓好好休息，過完年後再衝刺。日前蔡佩軒在IG分享邀請好友一起鍛鍊核心運動，短短16秒的運動片，大獲迴響竟高達1000萬點閱，按讚60萬並瘋傳。蔡佩軒笑說：「一直以來都有分享運動的習慣，運動有太多好處，絕對是獲得幸福的條件之一，在影片中我鍛鍊核心一度還扭到脖子，到最後完成動作，直接累倒不起。」
記者吳雨婕／綜合報導
上周為西洋情人節，蔡佩軒被問到怎麼過，她提到在加拿大與一群高中、大學閨密一起共度情人節，大夥聚在一塊，話題圍繞讀書時候的趣事和回憶。期間突然想到在18歲那一年，蔡佩軒高中第一名畢業代表公開演講致詞，那時考上理想的UBC（英屬哥倫比亞大學）醫藥系，當年初生之犢的雄心，演講內容是想當公主和音樂人。
蔡佩軒透露：「回想過去，當時小小的夢想，感覺遙不可及，10年過去了發生很多事情，即使不順遂或挫折，這件事提醒自己音樂的初衷，然後勉勵自己一定要繼續加油，每個人都要朝著幸福前進，不要放棄。」
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