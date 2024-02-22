許藍方傳和王少偉巴黎愛之旅 她定調兩人關係「就一直這樣子了」
47歲王少偉前年12月被拍到和小7歲「最美博士」許藍方約會，疑似譜出戀曲，男方曾經表示有好感，是「很聊得來的朋友」，不排斥發展可能，她則相對低調，後來兩人多次私下聚會，在節目上也不避諱互動，日前又在東京、巴黎被目擊。許藍方今（22）日出席醫美活動，被問及與王少偉的曖昧關係，她說：「就一直這樣子了！」
記者楊穎軒／綜合報導
許藍方澄清，之前兩趟國外旅行，王少偉都不是跟她一起行動，雙方各自有行程，照片也都是自拍或友人拍攝，不是大家說的王少偉視角，至於兩人是否有機會進一步發展，她意思就維持現狀，彼此都很享受跟自己相處，現在的她單身，「一個人很好」，還無奈地說：「如果是朋友的話就可以一直到老啊！」
此外，許藍方說她和王少偉其實很少聊天，有事才會見面，在自己眼裡對方就是一個嚴肅的前輩，很欣賞他話不多，「他不太解釋是我很欣賞的一個點」，40多歲的許藍方不急著結婚生子，「不會閃婚，也沒有想當媽媽」，如果王少偉展開追求是否會答應？她說：「這還沒發生，沒辦法回答。」
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