元宵節「補財庫」旺翻上半年！供品拜「2物」漏財 正確拜法曝
本週六（2/24）就是農曆正月十五的元宵節，除了可以到各地欣賞燈會之外，其實也是「補財庫」的好時機。雖然每天都可以補財庫，但命理專家楊登嵙表示一年當中有6天是補財庫的絕佳時間點，其中，正月初十五天官大帝聖誕也是其中之一，想要補財庫可以把握元宵節。身為台北霞海城隍廟第七代子孫的486先生，對於祭拜儀式相當熟悉，他建議供品可以準備奇數的水果和甜食，要避免諧音為「貧」的蘋果，以及帶有「中空漏財」之意的蓮霧。可準備裝有168或888元等象徵吉祥數字的紅包置於供桌上，祭拜後將此「發財金」隨身攜帶招財。
記者周淑萍/綜合報導
命理專家楊登嵙表示，一年當中有6天是補財庫的絕佳時間點，分別是農曆正月初五迎財神、正月初九天公生、正月初十五天官大帝聖誕、三月十五武財神聖誕、七月十五地官大帝聖誕以及十月十五水官大帝聖誕。想在上半年補財運可以把握元宵節這天。
元宵節又稱為上元節，即為農曆正月15日(今年國曆2月24日)。這天是天官大帝誕辰，可前往主祀天官大帝或財神的廟宇進行祭拜能旺上半年的財運。身為台北霞海城隍廟第七代子孫的486先生對各種傳統習俗和儀式都很熟悉，他指出補庫有「防漏」、「止漏」之意，先把漏的地方止住再求財進庫，避免錢財流失。補財庫以家中經濟支柱為主，若是雙薪家庭則夫妻倆都可以做。
🟡該如何拜出財運來
📍1 先寫好個人資料：補財庫需要疏文才能請到財神疏通財運，建議民眾前往宮廟補財庫前先將姓名、性別、農曆出生年月日、住家地址、電話寫在紙上，到現場直接交給道長或工作人員，避免寫疏文時筆誤。
📍2 避免兩樣水果：相傳財神爺喜甜，供品可以準備奇數的水果和甜食，但要記得避免諧音為「貧」的蘋果和帶有「中空漏財」之意的蓮霧。
📍3 準備發財金：可準備裝有168或888元等象徵吉祥數字的紅包置於供桌上，祭拜後將此「發財金」隨身攜帶招財。