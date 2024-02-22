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黃國倫4點睡6點開工！錄《飢餓遊戲》一肚子火　聽不懂規則想離場

▲黃國倫過去鮮少出外景，初次登上外景綜藝節目《飢餓遊戲》，因肚子餓錄到一肚子火。（圖／翻攝自黃國倫臉書）
▲黃國倫過去鮮少出外景，初次登上外景綜藝節目《飢餓遊戲》，因肚子餓錄到一肚子火。（圖／翻攝自黃國倫臉書）

記者張一笙／綜合報導

鮮少參加外景綜藝節目的黃國倫首登中視節目《飢餓遊戲》，主持群十分熱情地歡迎他！但因錄影當天是一大清早，眾人討論黃國倫平常的作息，黃國倫透露自己每天早上8點才睡覺：「我為了這個節目，今天有提早睡覺，4點就睡了！」黃國倫還自嘲自己年紀大了，完全聽不懂遊戲規則。

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▲黃國倫自爆，平常跟老婆寇乃馨兩人都要白天9點才睡。（圖／黃國倫臉書）
▲黃國倫自爆，平常跟老婆寇乃馨兩人都要白天8點才睡。（圖／黃國倫臉書）
每天早上8點才睡的黃國倫，這次為了錄影有提早到4點就睡，但當天藝人們早上6點就集合準備錄影，等於黃國倫只睡不到2小時，所以一開錄時就相當疲憊，完全聽不懂遊戲規則，甚至自嘲：「我年紀大了，我現在離開還來得及嗎？」孫協志對著眾人笑稱：「現在早上9點正是國倫老師與他夫人的睡覺時間。」

▲黃國倫的直排輪初體驗並不順利，一度差點慘摔。（圖／中視提供）
▲黃國倫的直排輪初體驗並不順利，一度差點慘摔。（圖／中視提供）
本次節目組讓藝人們穿上直排輪玩遊戲，多數來賓都能輕鬆駕馭，反觀黃國倫的直排輪初體驗並不順利，一度還差點慘摔。所幸其他後輩們悉心攙扶，王仁甫更不斷提醒黃國倫「不要亂動」，旁觀的孫協志還語帶感嘆表示：「年紀到了一個程度超害怕跌倒。」

▲61歲的黃國倫參加節目耗費不少體力，對著節目組大喊：「我好餓啊！」。（圖／中視提供）
▲61歲的黃國倫錄製《飢餓遊戲》耗費不少體力，對著節目組大喊：「我好餓啊！」（圖／中視提供）
當過曲棍球國手的許孟哲也在一旁當起教練，教導黃國倫如何在直排輪上站穩。然而，畢竟外景遊戲要耗費許多體力，61歲的黃國倫吃盡苦頭崩潰地吶喊：「現在又餓又冷又沒力，我現在一肚子火，因為我好餓！」

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