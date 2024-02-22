柯建銘狂嗆黃國昌不懂議事規則 韓國瑜拍板：明邀行政院食安專報
立法院長韓國瑜今（22）日下午召集朝野協商，因台中市政府檢驗台糖豬肉，驗出瘦肉精，為捍衛民眾食的安全，國民黨立院黨團提案，邀行政院長陳建仁到立法院專案報告，不過之前因時程喬不攏，延宕多時，今協商終於確定，三黨都同意，明天邀陳建仁率相關部會，到立法院專案報告。
記者何哲欣／台北報導
協商過程中，民進黨團總召柯建銘與民眾黨團總召黃國昌，仍言語互嗆。黃國昌說是民進黨拉下協商，柯建銘嗆，黃國昌不懂議事規則，不要把大家當白痴。民進黨團幹事長吳思瑤也說，民眾黨團副總召黃珊珊說要找韓國瑜協商，黃國昌又自行召集協商，讓民進黨相當納悶，他酸黃國昌對議事規則不是很了解，「多讀一點書」。
黃國昌則一一反駁，他都請教過立法院秘書長周萬來，他講的話，每一句都是對的。柯建銘則一直批黃國昌，不要再演了、不要再拗了，議事規則先搞清楚，再來跟大家爭辯，又不是小學生不認識字。吳思瑤第二次發言時，還要求黃國昌「看著我的眼睛」，全場大笑。
國民黨團書記長洪孟楷說，今天的重點是要請陳建仁率內閣來報告，若綠白兩黨要回顧歷史、演講比賽，就各自回去開記者會就好。最後韓國瑜裁示，明天邀行政院長率相關部會列席，針對民進黨執政8年食安問題進行專案報告。