將冷凍胚胎視同兒童！阿拉巴馬州高院裁決　銷毀恐等同過失致死

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《華盛頓郵報》指出，此判決主要爭議在於，若不小心破壞或銷毀他人的冷凍胚胎，是否將面臨過失制死（wrongful death）訴訟，由於阿拉巴馬州對於「尚未出世的孩子」（unborn children）立場皆為同樣視同兒童，因此「未成年人士過失致死法」（Wrongful Death of a Minor Act）對嬰兒的保護，或將同樣適用於冷凍胚胎。
對此，阿拉巴馬州醫學協會發表聲明指出，當想要成家的人的生育選項受限時，這可能導致當地民眾生育率降低；阿拉巴馬州大學伯明罕分校醫院亦發表聲明指出，對於醫生和病人進行試管嬰兒是否會面臨刑事起訴或懲罰性傷害必須進行評估，發言人稱最高法院的判決將影響病人想要透過體外受精（IVR）生下小孩的意願。
阿拉巴馬州最高法官米契爾（Jay Mitchell）上週五在判決內強調，「沒有出生的小孩也是小孩」，並稱無論是根據發展階段、實際位置或是其他輔助特徵都無例外。他指出，根據高院先前裁決，在孕期間「遭殺死的胎兒」都受到該州《未成年人非正常死亡法》保護，因此「子宮外的兒童」也不例外。
生殖權中心國家政策負責人史密斯（Elisabeth Smith）向英國廣播公司（BBC）分析表示，這項判決實際上並無禁止或限制體外受精，事實上也不是所有體外受精的胚胎都會被或能夠使用，然而制定「授予胚胎法人地位」的法律恐對這項技術帶來災難性後果，若「胚胎也是人」前提成立，如何使用與存放胚胎對診所來說就是個大哉問，而會有更多病人也會開始擔心後果。