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天氣預報／元宵節濕冷到228！下週冷氣團「剩11度」　降雨熱區曝

▲東北季風影響，明日至下週二天氣濕冷，下週恐還有冷氣團來襲，北台灣低溫僅剩攝氏11度。（圖／記者陳明安攝）
▲東北季風影響，明日至下週二天氣濕冷，下週恐還有冷氣團來襲，北台灣低溫僅剩攝氏11度。（圖／記者陳明安攝）

記者張志浩／綜合報導

天氣將出現變化，元宵節小心濕冷天氣！中央氣象署預報員張竣堯表示，今（22）日東北季風明顯增強，入夜後今夜北部、東北部低溫會降至攝氏15至17度，明（23）日更早晚低溫更只剩攝氏14度，元宵節週末「北台灣整天偏涼、中南部日夜溫差大」，下週一（2/26）更強的冷空氣接力，氣溫進一步下滑，早晚低溫下探攝氏13度。

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🟡明天天氣（2/23）

張竣堯表示，明天東北季風影響，北部、東北部及東部天氣較涼，北部及東部白天高溫攝氏17至21度，低溫攝氏14至15度，中南部高溫攝氏25至29度，低溫攝氏14至16度，中南部日夜溫差大；基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北也有零星短暫雨，其它地區及澎湖、金門、馬祖多雲到晴。

▲未來幾天接受東北季風影響，北台溫氣溫偏低，中南部白天影響小，不過早晚溫差極大。（圖／中央氣象署提供）
▲未來幾天接受東北季風影響，北台溫氣溫偏低，中南部白天影響小，不過早晚溫差極大。（圖／中央氣象署提供）
元宵節週六（2/24）、下週日（2/25）北台灣維持濕冷，氣溫變化不大，下週一冷空氣更強，強度逼近冷氣團等級，各地氣溫再下降，北部早晚僅剩攝氏13度，沿海、近山區再低攝氏1至2度，下週三（2/28）冷空氣減弱，氣溫略為回升。

未來降雨情況上，週五至下週日基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫雨、桃園以北有零星短暫雨；下週一起，北部、東半部及恆春半島持續有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨。

▲週五至週末持續受東北季風影響，迎風面北部及東部有短暫雨，體感較為濕冷。（圖／中央氣象署提供）
▲週五至週末持續受東北季風影響，迎風面北部及東部有短暫雨，體感較為濕冷。（圖／中央氣象署提供）

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