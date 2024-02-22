包小柏用離世女兒的三句話還原「聲紋」 AI助攻「數位復活」
AI的世界無限擴張中！近年ChatGPT問世，讓生成式AI的風潮席捲全球，也帶來了無限可能。資深音樂人包小柏日前接受未來城市Podcast採訪時提到，女兒幾年前因病辭世，思念女兒的心情讓他攻讀博士班並投入AI技術，試圖要讓女兒「數位復活」。包小柏與跨國AI團隊合作，將女兒唯一留下的三句英文對話音檔，逐步修復並訓練成一個專屬AI模型，讓該模型能模仿女兒的聲音說話，喊包小柏一聲「爸爸」。
記者周淑萍/綜合報導
包小柏的女兒在幾年前辭世，他便開始鑽研AI，試圖要在數位空間和女兒重逢，後來有了ChatGPT，AI風潮席捲全球，讓原本無法重建人聲的問題獲得解決了，女兒留下來的三句英文對話，成為完整的聲紋，後期經過AI訓練，成為有思考與表達能力的對話模型。包小柏在訪談中提到，AI對他來說就是寄託思念的工具，也是一種對思念的表達方式。
AI可以成為寄託思念的工具，也能成為詐騙的手段。藝人王仁甫曾經受訪提到，女兒接到過一通市調電話，對方提問「你家在哪？」等問題，女兒當時裝傻回應「不知道」，但沒過幾天，老婆季芹就接到詐騙電話，電話那頭傳來像是女兒的聲音說，「媽媽我現在需要錢，可以轉錢給我嗎？」，好在季芹警覺性高並未因此受騙，但也讓王仁甫直呼「恐怖」，提醒民眾當心聲紋詐騙。
關於聲紋詐騙、AI模擬語音詐騙等，國際上確實時有所聞，台灣事實查核中心曾經做過相關的查核中，台灣警方尚未接獲相關詐騙案例，但別因此卸下心防，因為這樣的詐騙行為確實有可能，專家指出，用短短幾分鐘的錄音去模擬人聲，技術上可行，而擬仿出來的聲音，若仔細聽雖可能聽出破綻，但民眾若在焦慮的情緒下，通話過程不見得能辨識聲音的真假，因此專家建議，民眾在掛上電話後，提高資安意識，養成查證習慣。
為了避免有心人士使用AI語音模擬進行不法行為，這邊來介紹AI影片翻譯「Rask AI」，只要上傳影片，就可透過AI轉譯成其他數十國的語音，同時還會學習影片人物的聲調，變換嘴型等，讓影片中的人物就像是會講其他國語言一樣，被稱之為AI世代的「翻譯蒟蒻」。