8成4上班族升遷卡關想走！升官又有壓力、209萬人患「高升焦慮」

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回顧職涯，僅32.7%的人曾有過「升職」經驗，代表不曾有過「升職」經驗的人，高達67.3%。
其中自認「無法升職」的主要原因，依序為「自認年資不夠久」（45.2%）、「自認與老闆或主管的關係不夠好」（41.9%）、「企業組織扁平化，沒有職位」（37.8%），以及「企業缺乏明確的升遷制度」（33%）、「資深員工比例高」（31.7%）。
苦等升遷卻無下文的其他原因，又分別有「企業沒有培養接班梯隊計畫」（26%）、「直屬上司就是老闆」（24.6%）、「人事安排上，一直有外來的空降部隊」（23.1%），以及「自認工作績效不夠好」（22%）、「常常背職場黑鍋，印象分數不佳」（20.7%）。
令人尷尬的狀況，就是在升職與加薪兩者之間，也不能完全畫上等號！曾有過升職經驗的勞工表示，薪水前後的「平均增幅」為4.8%，但其中仍有14.7%指出，其實「薪水完全沒變化」，等於表面上獲得賞識而升遷，實際上並沒有「多勞多得」。
且在職場高升後，也會帶來「吃力不討好」的事情，付出的代價也不小，根據yes123求職網調查發現，自認升職後的「辛苦之處」，以「工作壓力明顯增加」佔83%為最高，其次是「工作量明顯增加」佔77.1%，還有「公務的連帶責任明顯增加」佔69.4%，以及「工作時間明顯增加」佔56.7%、「下班後、休假時，仍要處理公務」佔48.3%。
其他「升官後」的後遺症，又分別有「上下班時間不固定」（43.5%）、「睡眠或休息時間變不足」（40.6%）、「管理下屬或與上司溝通出現問題」（33.1%），以及「被貼上某派系人馬標籤，被迫涉入職場鬥爭」（27.9%）、「薪資變動與職位變動不成正比」（24.7%）。
yes123求職網指出，難怪曾有過升職經驗的上班族，事後因此感到過「焦慮」的比例，竟高達68.7%，若以「全體受僱就業者」928.6萬人估算，以及32.7%有過升遷經驗，大約有209萬人曾經罹患過「高升焦慮症」（928.6萬乘上0.327，再乘上0.687，約等於208.6萬）。
yes123求職網發言人楊宗斌表示，談薪水和升遷必須掌握關鍵「5G策略」，首先「職場有戰績」，並表現出「努力學習新技能的痕跡」，再搭配「公司有好業績」與「選到對的提出時機」，同時「展現經營職場人際關係（人和、人脈）的契機」。