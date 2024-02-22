新社櫻花祭 櫻花鳥森林「香水櫻大瀑布」228賞櫻首選
春暖花開，又是櫻花綻放時節。台灣各地賞櫻景點，已掀起浪漫粉紅旋風，美不勝收。台中新社區有櫻花城美譽，區內緋紅處處，其中櫻花鳥森林遍植2000多棵山櫻、八重櫻和香水櫻，時序來到2月下旬，香水櫻花約有7成盛開，粉紅花朵層層堆疊山崖上，有如櫻花瀑布，全台最大，穿梭櫻花林間香氣撲鼻，讓人著迷。業者預告，228假期花況最美，賞櫻要及時。
記者金武鳯/台中報導
櫻花鳥森林園區廣達8公頃，新社知名景點白冷圳有一段蜿蜒穿越櫻花鳥森林，在河圳兩岸密植八重櫻，緋紅花朵怒放，讓人恍若置身日本櫻花名所「奈良的哲學之道」，賞櫻不用飛日本，遊客還可以搭乘小火車穿越櫻花隧道，浪漫非常。
業者陳耀邦表示，從一月至三月園區內的山櫻花、八重櫻及香水櫻輪番綻放，目前正是香水櫻花盛開時，區內一處近七十度陡峭山崖，原本草木不生，廣植香水櫻花後，每逢花季，花苞不約而同競相綻放，粉紅花海將大岩壁粧點得妖嬈多姿，色彩繽紛！這美景，就是號稱全台最大、懸掛在半空中的「香水櫻大瀑布！」穿梭櫻花林下香氣撲鼻，讓人心曠神怡。
陳耀邦指出，根據日本專家統計，目前研發出來的櫻花品種不下500種，但會散發香味的櫻花不到10種！櫻花鳥森林園區裡盛開的香水櫻花，就是難得一見品種，園區內除了香水櫻瀑布，賞櫻十字步道也是拍照首選，粉紅淡雅香水櫻交織成的花海，正是最佳賞櫻時節，花期預估到3月初。
如果想過夜賞夜櫻，櫻花鳥森林今年新增人氣爆表的合掌屋美宿，就座落在白冷圳岸邊，氣氛唯美，晚上夜景迷離夢幻，邊烤肉邊聆聽河水潺潺，宛如仙境。陳耀邦笑說，喜愛親近大自然的朋友，若能夜宿合掌屋，清晨悠然醒來，若不是高空中鳴叫的金剛鸚鵡，將您喚醒，就是陣陣撲鼻的櫻花香氣，把您香醒，正所謂鳥語花香，唯有親臨其境，才能體會這粉色世界的浪漫！即日起至3月上旬櫻花祭，入園費用300元，可抵餐飲、購物等消費150元。