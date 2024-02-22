遭已讀不回！葉元之批國民黨團內部溝通不良 這件事看新聞才知道
立法院開議日，國民黨立委齊聚議場杯葛，一早國民黨立委吳宗憲遞案要變更議程，之後卻又撤案，還有為什麼要杯葛行政院長陳建仁施政報告，國民黨團內部溝通似乎有落差。新科立委葉元之與張智倫今（22）日在網路節目上直言，內部溝通不足，直接問黨團書記長，甚至還被已讀不回。
記者何哲欣／台北報導
葉元之與張智倫今在「52新聞俱樂部」中分享進入國會的心得，葉元之說，黨團首席副書記長林思銘受訪時，曾說若民進黨團不願意17日加開臨時會，就杯葛陳建仁施政報告，但這件事就沒有溝通，但他並不贊成不讓陳建仁上台。
葉元之說，不讓陳建仁上台，反而爽到陳揆，因為不用上台報告備詢，且當天抗議杯葛，新聞卻只剩下國民黨立委徐巧芯與民進黨立委黃捷搶麥克風，民眾根本不知道國民黨在杯葛什麼，那還不如質詢，把陳建仁問到爆。
葉元之更爆料，吳宗憲在開議當天一大早搶先送變更議程案一事，當天其實黨團群組都很興奮，也感謝他搶第一，結果院會一開，立法院長韓國瑜居然沒念到國民黨提的案，最後是看新聞才知道黨團撤案，但為什麼撤案？他問洪孟楷，卻被已讀不回，問傅崐萁，傅才說是要禮讓，直呼對於這點他也是「黑人問號」。