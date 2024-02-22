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今天是日本貓節！「貓之日」背後由來曝光　全場萌翻：必須加罐罐

▲獸醫林子軒今日發文透露，2月22日是日本貓之日，背後原因竟是因為「貓叫聲」與日語「2」發音非常接近，因此由全日本愛貓者共同投票成立貓節。（圖／記者賴禹妡攝）
▲獸醫林子軒今日發文透露，2月22日是日本貓之日，背後原因竟是因為「貓叫聲」與日語「2」發音非常接近，因此由全日本愛貓者共同投票成立貓節。（圖／記者賴禹妡攝）

記者賴禹妡／綜合報導

今（22）日是一年一度的日本貓節！獸醫林子軒今日發文透露，2月22日是日本貓之日，起源追溯於37年前日本貓節委員會所制定，原因竟是因為「貓叫聲」與日語「2」發音非常接近，因此由全日本愛貓者共同投票成立，貓之日的由來簡直萌翻啦！ 

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林子軒今日在臉書粉專「貓行為獸醫師林子軒」中發文，他表示2月22日是日本一年一度的貓節（猫の日），這個可愛的節日是於1987年由日本貓節委員會所制定，起源是因為日語的貓叫聲「にゃん(Nyan)，與日語的「2」發音非常接近，因此全日本愛貓者共同投票，選了2/22這天作為日本的貓節。 

▲獸醫林子軒今日發文透露，2月22日是日本貓之日，背後原因竟是因為「貓叫聲」與日語「2」發音非常接近，因此由全日本愛貓者共同投票成立貓節。（圖／記者賴禹妡攝）
▲2月22日是日本一年一度的貓節（猫の日），這個可愛的節日是於1987年由日本貓節委員會所制定。（圖／記者賴禹妡攝）
而台灣的貓節則是定在4月4日，與兒童節同一天。至於其他國家與貓咪相關的節日，則依序為2/17義大利貓節、3/1俄羅斯貓節、8/8國際貓節、8/17英國黑貓感謝日、9/29美國招財貓節、10/16全美野貓節、10/29美國貓節、11/17義大利黑貓節。 

林子軒最後也幽默直呼，「雖說世界上的貓節超級多，日期也沒有統一，但養貓的你其實知道，我們不太需要在特定日子慶祝貓節，而是有貓的每一天都值得慶祝。畢竟，宇宙那麼大，造物者卻讓我們生在有貓的星球上，真的是太幸福了」。 

▲獸醫林子軒今日發文透露，2月22日是日本貓之日，背後原因竟是因為「貓叫聲」與日語「2」發音非常接近，因此由全日本愛貓者共同投票成立貓節。（圖／記者賴禹妡攝）
▲台灣的貓節是定在4月4日，與兒童節同一天，但對於鏟屎官來說，天天都是值得慶祝的貓節（圖／記者賴禹妡攝）
貼文曝光後，立即引來一票貓奴留言「感謝我們生在有喵喵的世界」、「對貓奴來說，每天都是貓貓節」、「有貓陪伴就是幸福」、「無論什麼節日，大家都要認份鏟屎餵食，乖乖當貓奴喔」、「今天要來幫咪咪加罐罐」。 

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