美國逾半世紀首度登月　民間登陸器成功著陸

我是廣告 請繼續往下閱讀
「直覺機器」的克雷恩(Tim Crain)表示，「無疑地，我們的設備正在月球表面，而我們正在進行傳送」，「恭禧了，IM團隊，我們將看看能由此獲得多少訊息」。
這是美國半個多世紀以來首次登陸月球表面，也是首度完全由民間企業實現這個目標。
NASA和「直覺機器」評論員在休士頓任務中心的網路廣播中說，「奧德修斯號」已在美東時間下午大約6時23分(台灣時間23日上午7時23分)著陸。
「奧德修斯號」是在抵達月球軌道的1天後進行登陸，距離從佛羅里達州卡納維爾角(Cape Canaveral)NASA甘迺迪太空中心(Kennedy Space Center)發射已有1週。
透過回傳約23.9萬英里(38.4萬公里)到控制中心的訊號，證實了「奧德修斯號」在月球表面著陸。
NASA高層官員凱恩斯(Joel Kearns)說，當前的任務將是一次進入月球南極的探索，以實際觀察未來派出太空人前往之地的環境條件。
他表示，那裡有什麼類型的灰塵或泥土？多熱或多冷？輻射環境如何？在派遣第一批人類探險家之前，這些都是他們真正想要知道的事。
另一家美國公司的登月計畫上個月以失敗告終，升高了要證明私企有能力重演1972年NASA載人阿波羅17號(Apollo 17)任務成功壯舉的風險。
美國民營太空機器人公司「Astrobotic」打造的月球登陸器「遊隼號」(Peregrine)，在1月8日發射升空。這是NASA與民間太空產業的一項新實驗性夥伴關係，為要降低美國全民成本並發展月球經濟。然而，這項任務已宣告失敗。
原始連結
更多中央廣播電臺新聞
台灣攜手NASA量測空氣品質 2架飛機繞行中南部
台灣首次國際登月計畫 中央大學鏈結太空科技產業
不能輸中國！美國登月任務挫敗憂心被超車