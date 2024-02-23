天氣預報／今至元宵節北台灣濕冷下探14度 下週更冷「回到冬天」
元宵節會是濕濕冷冷的天氣了！根據天氣風險公司分析師林孝儒表示，從昨（22）晚受鋒面通過後東北季風影響開始變天，今（23）天和週六的元宵節，北部、東半部為「陰有短暫雨」天氣，中南部則為晴時多雲天氣，各地高溫都相較前日減緩不少，尤其北部最為明顯，大臺北至桃竹地區僅有21至25度的高溫，東部及中南部高溫則有28至34度。而下週還有更強的冷空氣，北部市區低溫有機會下探至攝氏13至14度，體感回到冬天。
記者周淑萍/綜合報導
今晨持續受東北季風影響，氣溫皆一路下探，臺北測站一度測得14.4度的最低溫，已達大陸冷氣團標準，中北部及東部也有11至13度的局部低溫出現，預期今日天氣型態無太大變化，北部及東部為陰有短暫雨，中南部晴時多雲天氣為主，高溫相較昨日回升的幅度就更加有限，預期北部及宜蘭地區高溫約16至20度，中南部及花東地區高溫約22至29度。
而今晚至明晨北部及宜蘭地區普遍低溫約14至16度，但沿海等局部平地仍有機會探至11-13度，中南部及花東地區低溫約13至19度，整體來說，北臺灣全日偏涼冷，南臺灣則早晚有些寒意。
此外，明天就是元宵節了，林孝儒提醒，週六一直到下週二，受北方冷高壓陸續南下影響，迎風面的北部及東部將持續為陰短暫雨的天氣，而背風面的中南部則為晴時多雲的天氣為主。氣溫方面，週日晚間至下週一冷空氣再有增強趨勢，屆時北臺灣氣溫再往下探1至2度，將達大陸冷氣團或至強烈大陸冷氣團等級，預期北部及東北部普遍低溫約12至14度，局部沿海平地亦有機會出現10至11度的低溫。
下週三四隨北方高壓系統減弱東移至日本附近，臺灣附近轉為偏東至東南風影響，因此各地氣溫將會較顯著的回升，但下週五又是一波鋒面通過，迎風面的天氣又較不穩定，氣溫下探的幅度也不小。