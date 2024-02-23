台積電熊本廠開幕在即！日媒獨家：日政府擬補助二廠逾1520億台幣
台積電將於24日舉行熊本廠開幕典禮，並已決定在熊本興建第2座晶圓廠，熊本最大工商團體組織「熊本商工會議所」會長久我彰登，近日接受《中央社》專訪時，表示十分看好後續經濟效益，稱讚台積電將為熊本帶來「明治維新以來的黎明」。有日媒獨家報導稱，日本政府有意補助熊本二廠7300億日圓，折合新台幣將近1530億，預計近期會公布相關政策。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據日媒《共同社》報導，台積電24日啟用的熊本一廠，日本政府已經決定最多補助4760億日元，有望進一步激勵當地經濟、增加就業機會，甚至有媒體形容，新廠同時創下5大紀錄，分別是台積電海外最快落成晶圓廠、日本最先進邏輯晶圓廠、最大對日投資台商、日本晶片法案最大補貼受惠者、首次與車廠直接合作的台灣晶圓廠。
至於預計今年底開始興建的台積電二廠，目標是在2027年底投入營運。日本經濟產業省在2023年度補充預算申請階段，擬向二廠提供最多約9000億日元的支援，之後依據台積電的投資計劃調整了補助金額，基本上決定補助7300億日圓。
報導提到，台積電熊本一廠將生產製程12至28奈米的產品，而二廠可能生產更為先進的6奈米產品。
另據《NHK》報導，總部位於熊本市的九州金融集團估計，從一廠宣布興建的2021年開始直到2031年，這10年間，熊本縣的經濟連鎖效應，總值預計將超過6.8兆日圓。