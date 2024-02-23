越南電動車VinFast營收暴增！今年預計增長三倍 目標銷量翻倍
越南近幾年積極推廣電動車有成，越南電動車 (EV) 製造商VinFast在昨（22）日發佈財報，顯示去年第四季營收成長133%，雖然低於預期，但公司表示原因是第四季正在擴展新市場，今年目標銷量則是成長至少兩倍。
國際中心賴正琳／綜合報導
VinFast去年3月開始在美國銷售其運動型多用途車VF8，該公司嚴重依賴國內需求，約60%的交車量來自其附屬公司Green SM (GSM)，這是一家由 VinFast 執行長支持的計程車營運商和租賃提供商。
VinFast計劃今年交車10萬輛，高於2023年近35000輛的銷售量，而由於某些地區電動車採用緩慢以及價格競爭加劇，該數字低於5萬輛的目標。
去年第四季營收達到4.37億美元，低於分析師平均預期的5.709億美元。全年營收成長91%，達到12億美元。
越南電動車VinFast隸屬於越南首富范日旺（Pham Nhat Vuong）的集團Vingroup的控股子公司，去年擴大量產、交車輛激增，加上瞄準平價顧客市場，外國專家評估越南電動車產業將會在未來十年蓬勃發展，不過VinFast的股價則歷經數度波折，曾一度成為投資者口中的「妖股」。