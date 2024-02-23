李多慧女粉絲多到嚇人！男生不解原因 娘子軍揭關鍵：無法不喜歡
南韓啦啦隊女神李多慧加入「樂天女孩」即將滿週年，憑大勢女孩氣勢擄獲台灣球迷的心，粉絲企盼她能續留球團，新球季可以再見到本人，經紀人向《NOWnews今日新聞》表示：「她跟公司合約到三月，所以目前其實都還在談，後續還沒有結果。」李多慧男女通殺的魅力引起網友好奇，有人在論壇提問「為什麼李多慧的女粉那麼多」，不少忠實粉絲點出關鍵。
記者楊穎軒／綜合報導
一名男網友近日在Dcard發文，指自己在IG滑到李多慧跳越南神曲「叮叮噹噹舞」的最新貼文，「底下一排留言都是女生跟她告白甚至還有求婚的，而且點進去看每個都很正...然後就看到一則留言問說，為什麼跟多慧告白的女生比男生多？對欸？點出我的疑問了，為什麼跟多慧告白的女生比男生多？」
原PO的大哉問引來李多慧鋼鐵粉絲回覆，大批女網友表示：「難得有人可愛起來不會讓我想揍人，越看越喜歡」、「身為女生，好像比起被男生稱讚，被女生讚美會覺得更榮幸感動」、「我路人不是粉也覺得她看起來自然可愛不做作」、「練舞那認真的過程跟心態真的讓人好佩服，無法不喜歡她啊」、「身材健康勻稱，看著她就讓人也感染到正能量」、「她的可愛是由內而外的！而且身材好、跳舞實力好，很難挑剔！」
還有女粉絲指出李多慧幾乎不以裸露身材博取關注，「因為她是真實力又超認真自律，尤其如果是自己有在跳舞的女生就能知道她的舞感有多優，而且她也不會靠露奶或是靠甜言蜜語巴結男粉（那樣做的人都只能吸到男粉），再加上幽默搞笑，又帶點天然呆小三八的個性，無限加分，雖然臉蛋不是最美腿不是最長，但綜合魅力最強！」
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