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元宵與湯圓差別！並非有沒有包餡　主因做法不同「一搖、一包」　

▲明天就是元宵節，元宵與湯圓其實不同，最大差別在於做法，元宵是「搖」出來的，而湯圓是「包」的。（圖／記者葉盛耀攝）
▲明天就是元宵節，元宵與湯圓其實不同，最大差別在於做法，元宵是「搖」出來的，而湯圓是「包」的。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

明（24）日就是元宵節，按照習俗要吃元宵或者是湯圓，但兩者有分別，不是有沒有包餡，主要在於作法不同，元宵是「搖」出來的，湯圓則是「包」出來的，因此口感也略有不同。

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📍作法大不同
元宵與湯圓最大的區分，就在於作法。湯圓是用濕糯米粉揉成糰再塞入內餡，餡料有甜、有鹹。另外，冬至會吃到的紅白湯圓，是將糯米粉和水混合，部分染上紅色，直接手搓成紅、白二色的湯圓。至於包餡湯圓，則是分別做好糯米粉糰和餡料，再把餡料包入糯米粉糰中，搓成球狀。

台北湯圓名店有「臺一牛奶大王」，是快70年歷史的老店，不僅台北在地人喜愛，包含日本等外國觀光客也喜愛造訪，小湯圓加紅豆湯是店家招牌，喜歡有餡料就選擇芝麻大湯圓加紅豆湯或花生湯，甚至也可選擇加酒釀，變成最奢華版本。

▲臺一牛奶大王是台大附近名店，每年冬至或元宵節總湧現人潮。（圖／記者汪睿琦攝）
▲臺一牛奶大王是台大附近名店，每年冬至或元宵節總湧現人潮。（圖／記者汪睿琦攝）
而元宵是將餡料切成小塊，放入裝有乾糯米粉的竹篩內搖晃使之滾動，藉此不斷沾附乾糯米粉，通常製作過程中會反覆噴水又或者取出沾水，如此才能幫助裹粉，直到滾至大小適中的程度，因為甩動竹篩講究力道要均勻，所以比起湯圓製作算是更費功。

▲元宵的做法是將餡料放入有糯米乾粉的竹篩中慢慢「搖」出來的。（圖／取自新光三越南西店臉書）
▲元宵的做法是將餡料放入有糯米乾粉的竹篩中慢慢「搖」出來的。（圖／取自新光三越南西店臉書）
此外，為了將元宵裹粉成形，使用的餡料必須是凝結性較佳的偏硬甜餡，如豆沙、芝麻、花生、棗泥、果仁等。而元宵除了水煮，通常還可煎、蒸、炸等。

元宵的名店代表有「合興糕糰店」，在南門市場已傳承三代，提供以傳統手藝及天然食材製作的各式麵食、米食、點心、節慶食品等，其中的元宵更是受到美食家胡天蘭公開推薦。

▲南門市場的「合星糕糰店」是人氣名店，手工元宵曾獲美食家胡天蘭公開推薦。（圖／記者葉盛耀攝）
▲南門市場的「合星糕糰店」是人氣名店，手工元宵曾獲美食家胡天蘭公開推薦。（圖／記者葉盛耀攝）
📍口感大不同
因為湯圓的含水量較高，口感柔細黏口；元宵則鬆爽富有咬勁。

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