輝達市值日衝2700億美元是什麼概念？等同增加一間「可口可樂」
輝達近日不負眾望，公布財報驚豔四方，激勵22日股價一飛沖天，飆漲16.4%，收在785.38美元新高點，單日市值暴增2770億美元，刷市華爾街史上單日最大增值紀錄。受股價飆漲帶動，輝達市值攀高至1.96兆美元。財報發布前日，輝達市值1.66兆，隔天直接衝到1.96兆，一舉躍升全美第3大公司，僅次於微軟和蘋果。在全球企業中，也只排在微軟、蘋果、阿拉伯石油公司沙烏地阿美（Saudi Aramco）後面，簡言之，若輝達穩定維持漲勢，有望成為世界第4家市值破2兆美元大關的企業。
記者鄭妤安／台北報導
輝達市值單日暴增2700億美元是什麼概念？回顧過往，Meta、蘋果、亞馬遜也僅是曾經「接近」這樣的水平。Meta在今年2月初，股價創下新高，帶動市值單日激增1970億美元，超越蘋果在2022年11月10日增加1909億美元，寫下美股單日市值增加最多紀錄。豈料，Meta才剛拿下里程碑不到一個月，就被輝達以單日市值暴增2770億美元的數字硬生生的擊敗。
觀察全球市值最新數字，截至目前，只有36家企業總市值超過2770億美元，排在36名後市值接近2770億美元者，包括美國銀行2646億美元、可口可樂2637億美元、巴黎萊雅（L’Oréal） 2612億美元、愛馬仕2574億美元、Netflix網飛2546億美元。換句話說，輝達相當於在一天內市值增加了一間可口可樂、麥當勞、愛馬仕等，漲勢相當驚人。
此次輝達繳出優於預期的亮眼成績，一掃市場先前的憂慮情緒，執行長黃仁勳甚至高呼，加速運算以及生成事AI都已觸及成長爆發的臨界點，世界各地企業、產業和國家需求都在激增，營運有望一路成長至2025年後，更表示，生成式AI帶起全新的投資周期，未來5年全球資料中心裝置基數將倍增，代表每年將拾獲數千億美元商機。