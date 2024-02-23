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元宵節天官大帝生日！最強補財運就在這天　開運法、拜拜禁忌整理

▲元宵節（上元節）為天官大帝誕辰，是農曆正月的大吉日，也是一年中絕佳的補財庫時機之一。（圖／NOWnews資料照）
▲元宵節（上元節）為天官大帝誕辰，是農曆正月的大吉日，也是一年中絕佳的補財庫時機之一。（圖／NOWnews資料照）

記者徐銘穗/綜合報導

今（2024）年2月24日是農曆正月十五，也是一年一度的元宵節。這天也是天官大帝（上元一品賜福天官紫微大帝）生日，因此又稱「上元節」，據信元宵節也是一年中補財庫的最佳時機之一，補完後即可因努力工作而為自己帶來財運。《NOWnews今日新聞》整理元宵節由來、要拜什麼神？拜拜時間、補財庫方式，帶讀者一文掌握。

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摘要：
1、元宵節由來與習俗故事，英文怎麼說？
2、元宵節要拜什麼神？要拜祖先、土地公、地基主嗎？
3、元宵節最佳拜拜時間？供品要準備什麼？
4、元宵節要怎麼補財運？
5、元宵節有什麼禁忌？

▲台灣燈會在台南，分有安平展區與高鐵展區兩處，本週六2月24日「元宵節」，「高鐵燈區」的主燈「龍來台灣」將正式點燈。（圖／交通部提供）
▲元宵節傳統活動賞燈，2024台灣燈會在台南，分有安平展區與高鐵展區兩處。（圖／交通部提供）
📌元宵節由來與習俗故事，英文怎麼說？

傳說，天帝不滿獵人誤殺闖入民間的神鳥，命天兵天將在元月十五日這天到凡間放一把大火懲罰，天帝女兒知道後不忍民間百姓受苦，偷下凡要人們在正月十四、十五和十六這三天掛上燈籠、燃放鞭炮。到了元月十五這天，天帝看到人間一片火紅，還有鞭炮的聲音，以為人們已經得到了處罰，便離開了，此後每年的正月十五人們都會掛燈籠、放鞭炮，來紀念這個平安躲過災難的日子。

元宵節為什麼要吃元宵？吃元宵象徵「花好月圓、闔家慶團圓」，最早的由來出自宋代，唐宋時曾記載元宵節吃「面繭、圓不落角」，南宋則有吃「乳糖圓子」的說法。一般有「元宵節嘗元宵，冬至吃湯圓」說法，元宵與湯圓最大差異在於作法，元宵是用滾的、湯圓試用包的。

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▲明天就是元宵節，元宵與湯圓其實不同，最大差別在於做法，元宵是「搖」出來的，而湯圓是「包」的。（圖／記者葉盛耀攝）
▲明天就是元宵節，元宵與湯圓其實不同，最大差別在於做法，元宵是「搖」出來的，而湯圓是「包」的。（圖／記者葉盛耀攝）
📌元宵節要拜什麼神？要拜祖先、土地公、地基主嗎？

元宵節是一年之中轉運能量最強的日子，這一天不僅是三官大帝中天官大帝的生日，所以要祭拜天官以保趨吉避凶、財運穩健成長，同時還要祭拜土地公、地基主和祖先，有機會為新的一年帶來更順利的好運和財氣。

📌元宵節最佳拜拜時間？供品要準備什麼？

拜天官大帝時，供品需準備茶三杯、麵線三束（綁紅紙）、5種水果（數量為單數）、6碗齋菜與元宵，金紙則是要天金、大壽金、壽金、刈金、土地公金、甲馬，拜拜最佳時間為元宵節子時到五時，也就是從前一天2月23日晚上11點到隔天24日中午祭拜最好。

而拜土地公、地基主、祖先所需的供品、金紙，只要多加一份元宵，其餘和平常相同即可，值得注意的是，神明和祖先必須在中午以前就拜好，地基主則可以在傍晚或晚餐後拜。

▲元宵節正月初十五是天官大帝聖誕，也是補財庫的時機點。（圖／486提供）
▲元宵節正月初十五是天官大帝聖誕，也是補財庫的時機點。（圖／486提供）
📌元宵節要怎麼補財運？

命理師楊登嵙指出，上元（元宵節）、中元、下元節、農曆大年初一、二月初二、三月十五財神爺聖誕及「天赦日」，是一年中求財、補財庫的最佳時機。

上元節（元宵節）要怎麼補財庫？楊登嵙表示，家中如無法擺案桌，也可前往主祀天官大帝或財神的廟宇進行祭拜，家附近若是沒有，土地公廟也是一個好選擇，祭拜時要和神明說明自己的名字及住址，祈求賜與財富。

楊登嵙提醒，祭拜時可準備一個紅包袋，裡面裝168、268或888等吉祥數字的金額，置於供桌上，拜完可以將此「發財金」做以下方式旺財，便可因努力工作為自己帶來財運：

1、2024年「財神位」在北方，可將此「發財金」放置在家裡或辦公室的北方。

2、隨身攜帶。

3、存放在家裡客廳斜對角「藏風聚氣」的「財位」，

4、存放在保險箱內。

5、安放在神龕上。

6、存入自己的銀行戶頭。

▲向天官大帝祝壽祈福時，別忘記準備一個紅包放進吉祥數字，祭拜完後可以當作發財金來提昇運勢。（圖／楊登嵙授權提供）
▲向天官大帝祝壽祈福時，別忘記準備一個紅包放進吉祥數字，祭拜完後可以當作發財金來提昇運勢。（圖／楊登嵙授權提供）
📌元宵節有什麼禁忌？

元宵節象徵美好的團圓，但也有些事情需要留意，命理專家小孟老師建議，下列十項禁忌最好避免，以防破財倒大楣：

1、元宵節時逢天官大帝生日，不宜殺生、見血，以免引來破財、血光之災。

2、切勿爭吵、起口角、說髒話、打罵小孩，不然可能觸怒神明，使得運勢低迷。

3、不要借錢給別人，免得把好運借給他人。

4、米缸不能見底，否則有斷炊的惡兆；可把米缸填滿，求取未來衣食無憂的好兆頭。

5、防範弄破衣服、損壞工具或設備，才不會讓財富流失。

6、暫緩剪髮、洗髮，因髮諧音同「發」，把頭髮剪了等於斷了發財路，洗髮則代表錢財流動。

7、忌諱搬家、搬運物品、在家中敲敲打打，以免把福運搬空、把好運敲掉。

8、盡量不要穿黑色或白色的衣服，這兩種顏色與死亡有關，可能導致事事不能如願。

9、避免室內昏暗，否則可能造成家中運勢黯淡。客廳保持整日明亮，可在大門口點燈或掛燈籠，象徵新年圓滿豐收、運勢光明。

10、吃元宵別敲碗，敲了小心沒有錢，還可能招來好兄弟。

▲今天是「芒種」，命理師提醒千萬別在今天剪頭髮，以免減去財運「閒1年沒錢賺」。圖為修杰楷在《來吧！營業中2》學習剪髮。（示意圖／TVBS提供）
▲元宵節要暫緩剪髮，以免斷了發財路。圖為修杰楷在《來吧！營業中2》學習剪髮。（示意圖／TVBS提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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