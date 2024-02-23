元宵節天官大帝生日！最強補財運就在這天　開運法、拜拜禁忌整理

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摘要：📌元宵節由來與習俗故事，英文怎麼說？
1、元宵節由來與習俗故事，英文怎麼說？
2、元宵節要拜什麼神？要拜祖先、土地公、地基主嗎？
3、元宵節最佳拜拜時間？供品要準備什麼？
4、元宵節要怎麼補財運？
5、元宵節有什麼禁忌？
傳說，天帝不滿獵人誤殺闖入民間的神鳥，命天兵天將在元月十五日這天到凡間放一把大火懲罰，天帝女兒知道後不忍民間百姓受苦，偷下凡要人們在正月十四、十五和十六這三天掛上燈籠、燃放鞭炮。到了元月十五這天，天帝看到人間一片火紅，還有鞭炮的聲音，以為人們已經得到了處罰，便離開了，此後每年的正月十五人們都會掛燈籠、放鞭炮，來紀念這個平安躲過災難的日子。
元宵節為什麼要吃元宵？吃元宵象徵「花好月圓、闔家慶團圓」，最早的由來出自宋代，唐宋時曾記載元宵節吃「面繭、圓不落角」，南宋則有吃「乳糖圓子」的說法。一般有「元宵節嘗元宵，冬至吃湯圓」說法，元宵與湯圓最大差異在於作法，元宵是用滾的、湯圓試用包的。
延伸閱讀：元宵與湯圓差別！並非有沒有包餡 主因做法不同「一搖、一包」
📌元宵節要拜什麼神？要拜祖先、土地公、地基主嗎？
元宵節是一年之中轉運能量最強的日子，這一天不僅是三官大帝中天官大帝的生日，所以要祭拜天官以保趨吉避凶、財運穩健成長，同時還要祭拜土地公、地基主和祖先，有機會為新的一年帶來更順利的好運和財氣。
📌元宵節最佳拜拜時間？供品要準備什麼？
拜天官大帝時，供品需準備茶三杯、麵線三束（綁紅紙）、5種水果（數量為單數）、6碗齋菜與元宵，金紙則是要天金、大壽金、壽金、刈金、土地公金、甲馬，拜拜最佳時間為元宵節子時到五時，也就是從前一天2月23日晚上11點到隔天24日中午祭拜最好。
而拜土地公、地基主、祖先所需的供品、金紙，只要多加一份元宵，其餘和平常相同即可，值得注意的是，神明和祖先必須在中午以前就拜好，地基主則可以在傍晚或晚餐後拜。
📌元宵節要怎麼補財運？
命理師楊登嵙指出，上元（元宵節）、中元、下元節、農曆大年初一、二月初二、三月十五財神爺聖誕及「天赦日」，是一年中求財、補財庫的最佳時機。
上元節（元宵節）要怎麼補財庫？楊登嵙表示，家中如無法擺案桌，也可前往主祀天官大帝或財神的廟宇進行祭拜，家附近若是沒有，土地公廟也是一個好選擇，祭拜時要和神明說明自己的名字及住址，祈求賜與財富。
楊登嵙提醒，祭拜時可準備一個紅包袋，裡面裝168、268或888等吉祥數字的金額，置於供桌上，拜完可以將此「發財金」做以下方式旺財，便可因努力工作為自己帶來財運：
1、2024年「財神位」在北方，可將此「發財金」放置在家裡或辦公室的北方。
2、隨身攜帶。
3、存放在家裡客廳斜對角「藏風聚氣」的「財位」，
4、存放在保險箱內。
5、安放在神龕上。
6、存入自己的銀行戶頭。
📌元宵節有什麼禁忌？
元宵節象徵美好的團圓，但也有些事情需要留意，命理專家小孟老師建議，下列十項禁忌最好避免，以防破財倒大楣：
1、元宵節時逢天官大帝生日，不宜殺生、見血，以免引來破財、血光之災。
2、切勿爭吵、起口角、說髒話、打罵小孩，不然可能觸怒神明，使得運勢低迷。
3、不要借錢給別人，免得把好運借給他人。
4、米缸不能見底，否則有斷炊的惡兆；可把米缸填滿，求取未來衣食無憂的好兆頭。
5、防範弄破衣服、損壞工具或設備，才不會讓財富流失。
6、暫緩剪髮、洗髮，因髮諧音同「發」，把頭髮剪了等於斷了發財路，洗髮則代表錢財流動。
7、忌諱搬家、搬運物品、在家中敲敲打打，以免把福運搬空、把好運敲掉。
8、盡量不要穿黑色或白色的衣服，這兩種顏色與死亡有關，可能導致事事不能如願。
9、避免室內昏暗，否則可能造成家中運勢黯淡。客廳保持整日明亮，可在大門口點燈或掛燈籠，象徵新年圓滿豐收、運勢光明。
10、吃元宵別敲碗，敲了小心沒有錢，還可能招來好兄弟。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。