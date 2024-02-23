教師準備奪刀？台中家長「帶武士刀」衝學校　教團籲全面設安檢門

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豈料，鄭男到場時認為學校沒積極處理，因此頻頻拍桌、敲打窗戶，讓學童、校方、學生家長大受驚嚇，校方隨即通報警方，也馬上將他帶離現場，並在學校警衛室打開袋子，發現裡面有未開鋒的武士刀1把和高爾夫球桿1支。警方事後將涉嫌鄭男帶返派出所偵訊，全案依恐嚇、妨害自由罪移送偵辦。
全教產理事長林碩杰表示，家長攜武士刀入校，造成恐慌，雖然警方及時到場處理，受到驚嚇的其他家長也提出告訴，但是刀械一再侵入校園，讓基層教師憂心忡忡。
林碩杰說，教育部新修正的「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」及「校園安全檢查操作手冊」，主要是針對學生進行必要的安全檢查，對於家長則完全不設防，且新規定主張學校不設安檢門、金屬探測器，勢將無法阻擋彈簧刀、武士刀進入校園，讓基層教師充滿無奈和恐慌，「難道要讓基層教師準備奪刀？」
林碩杰批評，可見新北市某國中校園攻擊事件引發社會震驚後，教育部並未真正清醒。教育部的ˊ新規定明列學校得對有危害他人生命、身體之虞的特定身分學生，或發現、接獲通報學生有危害他人生命、身體之虞的情形時，進行必要安全檢查，但是對學生以外之家長等人的處置，卻付之闕如。
林碩杰提到，教育部的新規定雖增列「阻卻違法事由」，保障教師維持教學秩序和教育活動的必要管教行為，以及採取避免自己或他人、身體等緊急危難，即當學生有攻擊師生、毀損公物或傷害自己的行為，教師可採取正當防衛或緊急避難手段，例如對學生身體施加強制力，防止危害發生和擴大，但若過當仍需被罰，但對於家長的攻擊行為，教師是要如何自保或保護其他學生呢？
針對校園安全，全教產認為，教育部應有全面的規劃與職場教戰守則，避免基層教師被迫奪刀或進行肉搏戰。