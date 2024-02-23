輝達業績好股價飆！陸行之卻沒太興奮　反點出下半年2大隱憂

輝達拚中國市場！提供2新AI晶片樣本　認了華為為最大競爭對手

▲輝達第四季財報超級亮眼，高於市場預期，但外界也憂心中國市場的狀況。（圖／美聯社／達志影像）
▲輝達第四季財報超級亮眼，高於市場預期，但外界也憂心中國市場的狀況。（圖／美聯社／達志影像）

記者許家禎／台北報導

輝達第四季財報超級亮眼，高於市場預期，但外界也憂心中國市場的狀況。輝達坦言，中國大陸業務在第四季度有明顯的下降，但目前正在向客戶提供針對中國市場的最新2款新型AI晶片的樣品，希望能維持在中國的市場主導地位。於此同時，輝達也首次將華為認定為人工智慧晶片最大競爭對手。

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輝達第四季財報超出市場預期！第四季營收增長了265%，來到221億美元，遠超越市場所預期的204.1億美元。第四季淨利潤為122.9億美元，與去年同期的14.1億美元相比飆升769%。調整後利潤率76.7%，高於市場預期的75.4%。

儘管輝達整體業績強勁，但首席財務官Colette Kress卻警告，由於美中科技戰未歇，美方對中國的高階晶片限制，使中國大陸數據中心業務在第四季度有明顯的下降。為此，黃仁勳則表示，公司將盡最大努力爭取業務，似乎信心滿滿對中國市場仍有所期待。

輝達指出，公司目前正在向客戶提供針對中國市場的最新2款新型AI晶片的樣品，希望能維持在中國的市場主導地位。輝達表示，現在正在和顧客一起測試，強調2款晶片都遵守美國出口管制的規定，但尚未取得許可證，期待客戶的回饋。

市場關注，輝達晶片銷中受到限制，將會助長華為發展先進高階AI晶片的能力，而路透社之前就報導，輝達已開始接受針對中國市場的H20晶片預訂，這是目前輝達3款（H20、L20、L2）中國版晶片中功能最強大的一款，其經銷商的定價與華為的競爭產品相當。

針對華為在中國市場的步步進逼，輝達近日在向美國證券交易委員會提交的文件中，首次將華為認定為人工智慧晶片等多個類別的最大競爭對手。路透社報導，華為開發GPU、CPU和網路晶片，其中研發了Ascend系列晶片，作為輝達AI晶片系列的競爭對手。

華為旗下海思投入AI晶片自主化研發，推出主要且新一代AI晶片昇騰Ascend 910B，外界認為這與輝達的A100晶片相當。由於美方限制對中國的AI晶片出口，使得中國客戶不是提前向輝達買晶片，就是轉而向華為下晶片訂單，也讓輝達不得不加快腳步穩固中國市場。

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