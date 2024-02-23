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控台體大為賺錢出租教室！舞蹈系學生遭驅離、號召80生休學抗議

▲國立台灣體育大學傳出為賺錢出租舞蹈系實習教室，80名學生填休學申請單抗議。（圖／翻攝自國立台灣體育大學臉書）
▲國立台灣體育大學傳出為賺錢出租舞蹈系實習教室，80名學生填休學申請單抗議。（圖／翻攝自國立台灣體育大學臉書）

記者李琦瑋／台北報導

國立台灣體育大學擬收回運動實習中心3樓的舞蹈系實習教室，「活化資產」出租給廠商，預定今（23）日開標，另換體育館2間舊教室給學生練習，但舞蹈系學生不滿學校為了賺錢，把學生換到不符舞蹈規定的舊教室，犧牲學生權益，26名學生連署陳情、至少有80名學生填休學申請單，抗議校方。

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台體大舞蹈系學生不滿學校為了賺錢，犧牲學生權益，給了體育館2間不符舞蹈需求的舊教室，可能造成練舞安全疑慮，開學後一度不肯進體育館教室上課，校方在21日把原舞蹈教室的鑰匙收走，學生想回到原本教室上課，還被驅離。

台體大舞蹈系26名學生昨天寫下連署信，控訴在上課途中，全體師生被系主任要求臨時換教室，痛斥其不尊重學生受教權；且教育部已來函允許學生使用原本教室，校方卻漠視公權力。

台體大舞蹈系學生指出，過年前有向立委陳情，教育部也預定下週請專家現勘，了解教室是否符合舞蹈實習需求，請校方暫緩出租2間舞蹈教室，但校方卻毀約，在2月7日上網公告招租，23日就要開標，且21日就把原舞蹈教室的鑰匙收走，學生想回到原本教室上課，還被驅離。

台體大舞蹈系學生表示，系上共有200多名學生，目前已有100多人向註冊組領取休學申請單，其中有80人已經填寫，揚言校方不願傾聽學生聲音，就會集體休學。

台體大表示，為活化校方土地資產，2015年校務基金管理委員會通過建造「學生運動實習中心」，因舞蹈系反映校內所屬空間不足，故暫借舞蹈系課程使用，遭誤解學校為賺錢迫使舞蹈系離開；目前已同意暫緩招租進度，與學生持續溝通。

台體大說明，寒假期間已整修2間舊教室，鋪設舞蹈專用木地板，符合專業基準，但學生與校方對場地標準有不同看法，下週將請專家到校現勘，未來也會依師生建議，逐步修建至符合上課標準，保障學生在安全環境上課；另外，也不希望學生因教室問題而休學，盼回歸理性討論，學校會釋出最大善意，持續溝通。

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