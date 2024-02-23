馬東石少女心爆發！手機殼選用Hello Kitty 「最強反差照」超萌
南韓「地表最強」演員馬東石因出演《屍速列車》中為愛犧牲獨自對抗殭屍大軍的老公一角爆紅，更在漫威電影《永恆族》中嶄露頭角，更是主角群中最強壯的角色。昨（22）日馬東石在IG上發出影片，只見馬東石手持Hello Kitty手機殼嘗試自拍，調整了很多角度才拍出滿意的照片，影片一出粉絲們紛紛驚呼：「猛男也有少女心」。
記者張一笙／綜合報導
馬東石近年出演的角色，大多是正義感爆棚的正義大叔及超級戰士。但私底下他卻時常在IG上賣萌，讓很多影迷們都驚豔於他的「反差萌」。昨日他在飛往德國柏林的飛機上，手拿手機自拍，只見他的手機上竟然裝著Hello Kitty的手機殼，不少粉絲紛紛笑說：「這不是Hello Kitty，是”Hell（地獄）” o Kitty！」
馬東石31歲出道，出演的電影及戲劇，大多是充滿暴力美學及肌肉感爆棚的角色。其中最廣為人知的，就是在《屍速列車》中飾演為了保護懷孕的妻子以及掩護主角群們遠離殭屍大軍的超級暖男。同時，他也在漫威電影《永恆族》出演族裡最強戰士「吉爾伽美什」，成為漫威電影中首位韓裔演員。
除了打鬥以外，他也嘗試不少戲路，除了充滿溫情的 《鬼神拍檔》及《跨樂心天堂：火熱告別曲》，也有充滿搞笑氛圍的《青春催落去》。據跟馬東石合作過的片場工作人員及演員透露，馬東石不論是在片場或是私底下都是負責讓片場活絡的開心果，時常不顧形象地賣萌，跟他強壯的體型形成強烈反差感。
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