「以馬內利兄妹事件」一文看懂！公文是什麼　虎媽主播、富爸曝光

必勝客又瘋了！推「爆米香跳跳糖比薩」　南高屏獨享：加糖放大版

▲必勝客推「爆米香跳跳糖比薩」，內含莓果乾、花生醬與葡萄果香跳跳糖，南高屏地區還有「加糖放大版」。（圖／必勝客提供）
▲必勝客推「爆米香跳跳糖比薩」，內含莓果乾、花生醬與葡萄果香跳跳糖，南高屏地區還有「加糖放大版」。（圖／必勝客提供）

記者徐銘穗/綜合報導

必勝客又瘋了！必勝客今（23）宣布推出「爆米香跳跳糖比薩」，內含莓果乾、花生醬與葡萄果香跳跳糖，號稱口感比鹽水蜂炮更炸裂，還特別在台南、高雄與屏東地區，加碼推「加糖放大版」，明（24）正式開賣。爆米香跳跳糖比薩一出引發討論，網友震驚：「真的要比薩戰爭了！」而達美樂即起也有寵粉活動，6口味外帶大披薩，一個只要188元。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「爆米香跳跳糖比薩」以台灣傳統經典點心米香脆餅為基礎，比薩開盒後可任意撒上小時候最愛的葡萄果香跳跳糖，再配上超醇厚濃郁的吉比花生醬、花果香的粉紅玫瑰粉、種類豐富的全天然酸甜果乾及清爽的薄脆餅皮，多層次風味融合，米香的酥脆與跳跳糖同時爆擊舌頭。

▲「爆米香跳跳糖比薩」讓網友嚇壞，驚呼：「必勝客在搞什麼？跳跳糖披薩到底是什麼？」（圖／翻攝X）
▲「爆米香跳跳糖比薩」讓網友嚇壞，驚呼：「必勝客在搞什麼？跳跳糖披薩到底是什麼？」（圖／翻攝X）
▲「爆米香跳跳糖比薩」以米香脆餅為基礎，配上吉比花生醬、玫瑰粉、酸甜果乾及薄脆餅皮，開盒再撒上葡萄果香跳跳糖，多層次風味。（圖／必勝客提供）
▲「爆米香跳跳糖比薩」以米香脆餅為基礎，配上吉比花生醬、玫瑰粉、酸甜果乾及薄脆餅皮，開盒再撒上葡萄果香跳跳糖，多層次風味，令人驚豔。（圖／必勝客提供）
必勝客「爆米香跳跳糖比薩」明（24）天正式開賣，2月26日前開放PK雙饗卡APP會員獨家搶訂，2月27日起則開放全通路購買，且2月27日起，PK APP單點「爆米香跳跳糖比薩」，限量多加贈一包跳跳糖，數量有限送完為止。此外，「爆米香跳跳糖比薩」搭配６顆麻糬QQ球組合價只要399元，限時限量售完為止。

▲南高屏門市限時推出獨家「加糖放大版」，2月27日起，PK APP單點「爆米香跳跳糖比薩」，限量多加贈一包跳跳糖，數量有限送完為止。（圖／必勝客提供）
▲南高屏門市限時推出獨家「加糖放大版」，2月27日起，PK APP單點「爆米香跳跳糖比薩」，限量多加贈一包跳跳糖，數量有限送完為止。（圖／必勝客提供）
而達美樂即日起啟動粉絲大回饋活動，精選6種口味外帶大披薩一個只要188元，最高29折，現省460元，而且不分平假日都可享優惠，全台190家門市同步開賣，期限至3月17日止。

2024粉絲大回饋活動共有6種口味可選，有最受大小朋友喜歡的2款夏威夷披薩(超級夏威夷，夏威夷)2款蔬食/素食披薩(白醬彩蔬，青花彩蔬)還有經典的加州BBQ雞肉跟達美樂獨家的超值四喜披薩；活動期間內，還加碼4款配料:火腿、鳳梨、蝦仁、蘑菇加量一份價格減半只要35元(原價70元)，點任何口味大披薩都可加購。

▲達美樂即起至3月17日，精選6種口味外帶大披薩一個只要188元，加碼火腿、鳳梨、蝦仁、蘑菇4款配料，加量只要半價35元。（圖／達美樂提供）
▲達美樂即起至3月17日，精選6種口味外帶大披薩一個只要188元，加碼火腿、鳳梨、蝦仁、蘑菇4款配料，加量只要半價35元。（圖／達美樂提供）

名片換干貝！打卡「送海膽」王品3大加菜優惠　必勝客捐血送披薩

拿坡里12塊炸雞特價428元！「披薩+6炸雞」499　拚必勝客買大送大

補班日麥當勞、肯德基「買一送一」！必勝客、拿坡里6大速食優惠

麥當勞今「買一送一」！必勝客大披薩199元　開工8大速食優惠一覽

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞