必勝客又瘋了！推「爆米香跳跳糖比薩」 南高屏獨享：加糖放大版
必勝客又瘋了！必勝客今（23）宣布推出「爆米香跳跳糖比薩」，內含莓果乾、花生醬與葡萄果香跳跳糖，號稱口感比鹽水蜂炮更炸裂，還特別在台南、高雄與屏東地區，加碼推「加糖放大版」，明（24）正式開賣。爆米香跳跳糖比薩一出引發討論，網友震驚：「真的要比薩戰爭了！」而達美樂即起也有寵粉活動，6口味外帶大披薩，一個只要188元。
記者徐銘穗/綜合報導
「爆米香跳跳糖比薩」以台灣傳統經典點心米香脆餅為基礎，比薩開盒後可任意撒上小時候最愛的葡萄果香跳跳糖，再配上超醇厚濃郁的吉比花生醬、花果香的粉紅玫瑰粉、種類豐富的全天然酸甜果乾及清爽的薄脆餅皮，多層次風味融合，米香的酥脆與跳跳糖同時爆擊舌頭。
必勝客「爆米香跳跳糖比薩」明（24）天正式開賣，2月26日前開放PK雙饗卡APP會員獨家搶訂，2月27日起則開放全通路購買，且2月27日起，PK APP單點「爆米香跳跳糖比薩」，限量多加贈一包跳跳糖，數量有限送完為止。此外，「爆米香跳跳糖比薩」搭配６顆麻糬QQ球組合價只要399元，限時限量售完為止。
而達美樂即日起啟動粉絲大回饋活動，精選6種口味外帶大披薩一個只要188元，最高29折，現省460元，而且不分平假日都可享優惠，全台190家門市同步開賣，期限至3月17日止。
2024粉絲大回饋活動共有6種口味可選，有最受大小朋友喜歡的2款夏威夷披薩(超級夏威夷，夏威夷)2款蔬食/素食披薩(白醬彩蔬，青花彩蔬)還有經典的加州BBQ雞肉跟達美樂獨家的超值四喜披薩；活動期間內，還加碼4款配料:火腿、鳳梨、蝦仁、蘑菇加量一份價格減半只要35元(原價70元)，點任何口味大披薩都可加購。