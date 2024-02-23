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MLB／大都會千賀滉大右肩拉傷！確定趕不上開季　歸隊無時間表

▲紐約大都會隊傳出壞消息，王牌千賀滉大手臂右肩拉傷，確定趕不上開季。（圖／美聯社／達志影像）
▲紐約大都會隊傳出壞消息，王牌千賀滉大手臂右肩拉傷，確定趕不上開季。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

紐約大都會日籍強投千賀滉大昨（22）日傳出手臂疲勞狀況，便隨即接受核磁共振（MRI）檢查，在今（23）日根據大都會總管David Stearns透露，「千賀滉大因右肩拉傷，將無限期缺陣，目前沒有回歸時間表，預計趕不上開季。」

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總管David Stearns表示，「千賀滉大開季將待在傷病名單，不確定將會缺席多久，回歸沒有時間表，將透過休息、治療與注射方式來康復，盼千賀滉大能以最佳狀態回歸賽場，期待今年能為球隊先發多場比賽。」

對於此次傷勢，千賀滉大則透過翻譯表示，「雖然是受傷，但自己的球速仍能來到96英里至98英里，但重點不是球速丟得快，而是讓打者出局，目前我的狀態還無法發揮到最高水準，所以給我一點時間是正確的選擇。」

現年31歲的千賀滉大，去年賽季透過海外FA加盟大都會，上季出賽29場比賽，投了166.1局送出202次三振，繳出12勝7敗、防禦率2.98的優秀表現，更在生涯首季就入選明星賽，並在季末國聯賽揚獎與新人王上，分別位居第7與第2名。

值得一提，千賀滉大上季防禦率為2.98，也是繼1995年野茂英雄後，第2位新人年就繳出200K與2字頭防禦率的日籍投手。

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