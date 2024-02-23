賈永婕PO虎媽新聞到群組！向小孩道歉：媽媽錯了 3子反應超爆笑
北市以馬內利美語補習班一對國小兄妹，星期一到日每天只睡6.5小時，清醒的時間幾乎都在上課、補習、學才藝，鐵人行程引發正反兩極看法，也讓主播虎媽備受批判，賈永婕昨（22）日出席活動透露，她把新聞傳到家人群組，向孩子道歉：「媽媽錯了！不該叫妳們早點睡覺！」遭3個小孩冷言以對。
記者楊穎軒／綜合報導
賈永婕表示，她把鐵人兄妹的新聞貼到「drama一家人」群組，寫下：「媽媽錯了！我不該從小就每天吼你們，叫你們早點睡覺！」但2女1子只回她「...」感到很無言。賈永婕說自己就算想當虎媽也做不到那個地步，也不認為如果她安排好那些行程，小孩會乖乖執行，一定會反問：「妳要不要自己做做看？」也好奇這兩位小兄妹真的每一天都有完成嗎？
有趣的是賈永婕說，老公王兆杰某次看到孩子家教的費用，忍不住說：「我覺得我應該花錢投資自己！」賈永婕也讓小孩學才藝，大女兒安安學大提琴，但國二時安安自認不是那塊料就放棄，二女兒小羽學小提琴，小五參加成果發表會，老公看完就拜託她不要再讓女兒學了，弟弟也是學好幾年鋼琴，「程度一直只有比〈小蜜蜂〉好一點。」
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