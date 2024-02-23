MLB／柳賢振放棄大聯盟複數約！為兌現承諾 提早返回韓職獻技
韓國職棒KBO韓華鷹隊日前宣布，以8年170億韓元（約新台幣4.37億）的大約簽下大聯盟韓籍強投柳賢振，柳賢振也在今（23）日受韓媒《韓聯社》訪問，並表示，「大聯盟球隊在今年仍有開出複數年合約給我，但為了兌現當初的承諾，因此決定重返韓職。」
記者張志宇／綜合報導
對於柳賢振選擇在今年離開美職回歸韓國職棒，根據《韓聯社》指出，「柳賢振婉拒了一支大聯盟球隊的複數年合約，但因為柳賢振不想要太晚回到韓國職棒，若簽下複數年合約，屆時將滿40歲，這樣就無法兌現當初的承諾，要以身體健康的狀況下回到韓國，所以柳賢振才反對簽下複數年合約，當時柳賢振最多只想與大聯盟球隊再簽一年合約。」
現年已滿36歲的柳賢振，生涯曾在2006年至2012年效力韓華鷹，2013年轉戰大聯盟後，先是加盟洛杉磯道奇，隨後加盟多倫多藍鳥，生涯在大聯盟11年累積78勝48敗，平均防禦率3.27，更曾在2019年以單季防禦率2.32，拿下國家聯盟防禦率王。
此對於韓華鷹開出如此長約，柳賢振也坦言，「自己十分訝異球團開出此合約，8年合約給我一種責任感，如果有機會締造史上最年長球員紀錄，會為這一個成就感到自豪，目前身體完全健康，認為如果保持健康，今年應該能投到150局。」
值得一提，在柳賢振離開韓華鷹加盟美職後，韓華鷹只在2018年打進季後賽，柳賢振也喊話，「我想保持健康，進到季後賽是我的首要目標，目前我沒考慮其他任何事情。」