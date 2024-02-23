廖偉翔數度逼問 陳建仁動怒反嗆：我講的是科學、你講的是政治
行政院長陳建仁今（23）日率相關部會，到立法院就食安問題進行專案報告。台中市長盧秀燕子弟兵、國民黨立委廖偉翔質詢說，中央把驗出台糖豬肉驗出西布特羅的問題，都推給市政府，現在可能是實驗室汙染，但後續複檢也都有驗出，難道其他實驗室也都被汙染？廖偉翔逼問陳建仁，陳建仁臉色相當不悅，甚至還反嗆，「我講的是科學，你講的是政治」。
記者何哲欣／台北報導
陳建仁說，現在就是只有那塊豬肉驗出瘦肉精，但原因還找不到，不過台中市政府在過程中，卻都沒有讓台糖有機會說明，也沒有請求中央幫忙。陳建仁還說，不然為什麼會只有那塊豬肉驗出西布特羅？廖偉翔說，「你不要反質詢我。」
雙方唇槍舌戰，陳建仁數度拉高語調、皺著眉頭，對廖偉翔指指點點，一向好脾氣、態度溫和的陳建仁，似乎對廖偉翔的質詢相當有意見。
接著廖偉翔又問到食安會報的問題，質疑行政院未定期開食安會報，過去兩年都沒有開滿，身為食安會報執行長的衛福部長薛瑞福，也沒有全部出席。陳建仁說，過去兩年是因為疫情，沒有常開會，「沒有開會，也做得很好啊！防疫重要，還是開會重要？」
陳建仁說，對廖偉翔說法無法接受，「如果只要食安會報就解決，也不用跨部會的努立，也不用跟地方政府合作，不能只用有沒有開食安會報，來看政府是不是重視食安問題。」