「食安問題變黨安問題」 柯建銘再嗆黃國昌：難怪柯P都凍未條了
立法院長韓國瑜昨召集朝野協商後，3黨獲共識，今（23）日邀行政院長陳建仁到立法院就食安問題進行專案報告，不過昨協商過程中，民進黨團總召柯建銘與民眾黨團總召黃國昌不斷互嗆，柯建銘狂酸黃國昌不懂議事規則，柯昨深夜再在臉書發文，批藍白亂搞，一個食安問題，卻成2個在野黨的「黨安」問題，難怪連民眾黨主席柯文哲都受不了。
記者何哲欣／台北報導
柯建銘說，台中市食安處2月2日過年前公告檢驗出「西布特羅」瘦肉精，全國譁然，明眼人看出應是實驗室汙染，是個案，國民黨團總召傅崐萁要開臨時會，後來因有違憲爭議，最後撤案，黃國昌輸人不輸陣，也作秀要加開院會專案報告，最後是民進黨團提案召集朝野協商。
柯建銘說，黃國昌卻不顧議事規則亂演一通，又下不了車，把責任推給民進黨，收不了場，下不了台卻說是「退讓」，其實一句話「認輸、道歉」有這麼困難嗎？這過程，透過朝野協商直播，窘態百出。
柯建銘說，一個再簡單不過的程序協商3分鐘可解的食安專報，卻被國民黨、民眾黨搞成如此，佩服黃國昌卻可連演三天，實屬天才，聲量雖大，卻不守議事規則，理不直，氣壯無比，自欺欺人，觀眾都走了，猶唱獨角戲，「難怪柯P都凍未條了，簡單事情，簡單處理就好了，否則8席變成無影響力的少數，一語道破。」
柯建銘說，立法院朝野攻防，才拉開序幕而已，3月4日以後委員會開始，法案、政策的攻防才是問政重點，才是真功夫，不是作秀表演可充數的、可一路演下去的。慎之！