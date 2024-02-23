三星Galaxy AI大方下放！3月起5系列機種 免費升級「AI手機」
三星舊代用戶很快就可以免費升級成「AI手機」了！三星電子今（23）日宣布將釋出One UI 6.1軟體更新，且3月底開始，Galaxy S23旗艦系列、S23 FE、Z Fold5、Z Flip5和Tab S9系列旗艦平板等將受惠於此波軟體升級，裝置將支援Galaxy AI應用，可以使用話題十足的通話即時翻譯、畫圈搜尋、筆記智慧助理等10項AI功能。
記者周淑萍/綜合報導
三星日前開賣的Galaxy S24系列，為旗下首款AI手機，品牌對於AI的運用持續擴大。三星指出計劃在2024年內，讓超過一億的Galaxy用戶享受Galaxy AI。開春就先大方送，今天宣布，包含去年旗艦機Galaxy S23旗艦系列、S23 FE、Z Fold5、Z Flip5和Tab S9系列旗艦平板等在今年3月底即可升級。
升級成AI手機、平板後，有10項AI功能可以使用。
📍訊息即時翻譯智慧助理：可為使用者調整語氣、支援13種語言翻譯。
📍通話即時翻譯：該功能可即時翻譯通話內容，包括語音和文字翻譯。
📍翻譯助理：出國旅行時可與當地人流暢的溝通。
📍搜尋圈：在與Google合作的「搜尋圈」應援下，只需長按首頁鍵並在螢幕上畫個圈，便能獲得搜尋結果。
📍筆記智慧助理：可為使用者建立格式、整理重點並翻譯內容。
📍瀏覽助理：可將新聞內容轉換為簡潔的綜合性摘要。
📍語音轉文字智慧助理：能將會議錄音檔轉為文字、生成條列式摘要，並翻譯轉錄內容。
📍生成式相片編輯：對照片中的物體，可進行尺寸調整、重新定位、移動位置等編輯。
📍智慧相片編輯建議：比以往更快、更輕鬆地修飾照片。
📍生成式慢動作精彩鏡頭：能生成額外影格、流暢地放慢影片節奏。