網稱寶特瓶放汽車「會有戴奧辛」？毒物醫搖頭揭自保關鍵
近期網傳「車內塑膠瓶裝水遇熱，會導致戴奧辛融入水中，喝了致癌」，對此長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海接受媒體聯訪表示，寶特瓶所使用的1號塑膠PET不耐熱、容易變形，但沒有太多有毒物質析出的問題，也不會產生戴奧辛，不過還是建議民眾，不要把寶特瓶放在高溫車內，平時也可以使用保溫杯、運動水壺等環保容器為佳。
記者林志怡／台北報導
顏宗海指出，1號PET塑膠遇熱並不會產生有毒物質，也不會產生戴奧辛，但本身材料特質並不耐熱，如果被存放在高溫的車內，可能會有變形的情況，並不建議民眾繼續使用，平時還是建議使用自備的環保水壺為佳，比如保溫杯、運動水壺等。
此外，顏宗海提到，如果民眾使用的是塑膠的水壺，通常都是7號塑膠PC材質，這類塑膠的化學結構穩定，但如果內部刮傷、長期都被拿來裝高溫的水，容易會有溶出雙酚A的情況，同樣不建議繼續使用，因此如果塑膠水壺用很久、內部又有刮壞，建議就要更換。
顏宗海也說明，民眾擔心的「戴奧辛」其實是3號塑膠PVC在燃燒溫度不夠高的時候產生的，比如焚化爐溫度未達850度到1000度左右，就可能從煙囪排出戴奧辛，且3號塑膠會添加塑化劑，因此也不建議有使用此類材料的保鮮膜接觸高溫、避免析出。