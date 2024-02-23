迪麗熱巴整顆頭大暴改！金髮又漂眉判若兩人 比AI假人還要正
新疆女神迪麗熱巴以《三生三世十里桃花》、《長歌行》、《你是我的榮耀》等劇走紅兩岸三地，也是節目《奔跑吧》人氣班底，一張如芭比娃娃般的五官被日本人盛讚是「中國頂級美女」，新戲《利劍玫瑰》去年7月殺青。迪麗熱巴近日為拍雜誌從頭到腳大改造，美的比AI生成的美女還要美，網友驚嘆連連：「美的太超前了！」
記者楊穎軒／綜合報導
迪麗熱巴近日登上《時裝L'OFFICIEL》3月份雜誌封面，造型團隊將她改頭換面，工作室釋出的花絮照，迪麗熱巴一頭及腰長髮全部染成金黃色，眉毛也漂淡，化上毫無血色的妝容，換穿抓皺斜肩小洋裝等服飾，赤腳擺拍，肌膚呈現乳白色，渾身散發不食人間煙火的氣場，消失的人味彷彿墜落凡間的天仙。
小編形容：「於意識中漫遊，尋靜謐一隅。入無界之境，聚光成白，暈染夢幻瞬間！」有趣的是迪麗熱巴在拍攝時踮腳尖，一不小心重心不穩往後跌坐地上，本人忍不住笑場，網友留言：「這是什麼神顏」、「天使在人間」、「我的眼睛好幸福」、「誰能抵擋得住金髮的迪麗熱巴」、「神女降臨」、「不好的心情瞬間被治癒！」
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