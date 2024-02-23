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NBA／Curry狂砍32分！勇士128:110打爆湖人　生涯助攻突破6000次

▲Stephen Curry在NBA全明星周落幕後的第一場比賽，砍下32分，率領金州勇士擊敗洛杉磯湖人。（圖／美聯社／達志影像）
▲Stephen Curry在NBA全明星周落幕後的第一場比賽，砍下32分，率領金州勇士擊敗洛杉磯湖人。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

Stephen Curry在NBA全明星周落幕後的第一場比賽，就是在主場率領金州勇士迎戰洛杉磯湖人，此役「詹皇」LeBron James並未出賽，Curry今晚砍下32分，另有8次助攻，幫助勇士隊以128:110擊敗湖人。他生涯例行賽助攻數在此役之後突破6000次，也是勇士隊史第一位達成的球員。

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今天這場比賽James因為左腳踝受傷而缺席，外界預計他將在對上聖安東尼奧馬刺隊的比賽中復出。湖人這一場比賽少了團隊的攻勢發動機，面對近況絕佳的勇士，也陷入了苦戰。

這一場首節全看Curry表演，他打得很強勢，擋拆錯位後面對Austin Reaves直接中距離投籃強打，單節三分球5投4中、轟下16分，幫助球隊以31:28領先。次節勇士多點開花，Trayce Jackson-Davis連得13分，Brandin Podziemski在該節末連續投進2記三分球，以及Andrew Wiggins的壓哨補籃，勇士隊趁勢打出一波高潮，領先到雙位數，以67:56進入到中場，Curry此時已經攻下了25分。

易籃再戰後，戰局沒有太大的變化，湖人少了詹皇，進攻端群龍無首，而勇士則是在Curry帶領下發揮出色，運氣也站在他們這邊，Jonathan Kuminga在第三節尾聲上籃被蓋掉，隨後又幸運地撿到球投進，讓勇士三節打完領先到16分。

末節湖人在比賽還剩下5分多鐘時換下主力球員，勝負也大致底定。Curry這一場24投12中，命中6顆三分球得到32分8助攻，他生涯例行賽助攻數突破6000大關，成為勇士隊史首位達到此成就的球員。

勇士前鋒Andrew Wiggins此役攻下20分，Davis拿到17分，Kuminga斬獲12分，團隊傳出32次助攻，命中16記三分球。而湖人方面，以明星大前鋒Anthony Davis的27分15籃板數據為最佳，D. Russell得到18分9助攻，Reaves則有16分進帳。


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