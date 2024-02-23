NBA／Jokic百分百命中率「超級大三元」！創紀錄比肩詹皇、威少
衛冕軍丹佛金塊（NBA）今（23）日在主場迎戰聯盟魚腩球隊華盛頓巫師，金塊靠著「小丑」Nikola Jokic以百分百命中率拿下21分、19籃板與15助攻的「超級大三元」數，成為史上第3人。另外，Jokic也是聯盟史上第3位，除了母隊外，對聯盟其他球隊都有拿下過大三元的球員，前2人位分別是Russell Westbrook與「詹皇」LeBron James。在Jokic的出色發揮下，金塊終場就以130:110戰勝巫師終止3連敗。
記者張志宇／綜合報導
本戰賽前金塊苦吞3連敗，但遇到本季僅拿9勝，勝率不到2成的巫師，Nikola Jokic在上半場就5投5中，攻下10分、14籃板與9助攻，繳出準大三元數據，上半場結束金塊就以72:49領先。
隨後進到第3節，Nikola Jokic立刻送出一次助攻完成大三元，締造生涯對29個對手都有大三元的紀錄，根據聯盟統計，史上僅3位球員達成此紀錄，除了Nikola Jokic外，其他兩位是洛杉磯湖人「詹皇」LeBron James與「大三元製造機」Russell Westbrook。
金塊本場火力全開多點開花，共有7人得分上雙，Nikola Jokic全場10投10中，轟下21分、19籃板與15次助攻，正負值高達+23居全場之冠，Aaron Gordon拿下21分、Michael Porter Jr.22分、Jamal Murray 則是拿下18分與送出8次助攻。